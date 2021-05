OMT ziet omgang met maatregelen verslonzen en adviseert langer te wachten met versoepelingen

Dit wordt nu bijgesteld, omdat het OMT vreest dat burgers zich minder goed houden aan de basismaatregelen. De daling van 20 procent die het OMT voorstelt als omslagpunt, is op dit moment nog niet zichtbaar. Op de intensive care was vorige week wel sprake van een licht dalende trend, maar in de voorbije zeven dagen is deze weer omgebogen naar een lichte stijging. Op de reguliere afdelingen is het aantal opnamen afgenomen met 5 procent.

Het OMT is er dan ook van overtuigd dat het aantal nieuwe ziekenhuis- en ic-opnamen op dit moment een piek beleeft. De cijfers passen in de meest waarschijnlijke scenario’s van het RIVM. De kans op een verdere stijging onder de huidige maatregelen wordt steeds kleiner geacht.

De reden dat het OMT toch adviseert langer te wachten met het heropenen van onder meer sportscholen en pretparken, is dat er in de huidige modellen van wordt uitgegaan dat men zich op dezelfde manier als nu houdt aan de restricties. ‘Maar de drukte op Koningsdag en drukte in winkelstraten illustreren dat dit geen zekere aanname is.’

Ook de inmiddels langdurige druk op de zorg speelt mee in de heroverweging, met een ogenschijnlijk groeiende rol voor de uitgestelde zorg. Volgens het OMT is het noodzakelijk om aan te sturen op een ic-bezetting van 200 tot 250 covid-patiënten tijdens de zomer. Dit stelt het zorgpersoneel in staat om vakantiedagen op te nemen en op te laden voor nieuwe drukte na de zomer, wanneer uitgestelde zorg moet worden ingehaald. Momenteel liggen nog ruim 800 coronapatiënten op de ic.

Wachten op een daling heeft volgens het OMT ook als voordeel dat versoepelingen minder snel leiden tot een nieuwe piek of vertraagde afname leiden.

Het kabinet stelde dit weekeinde de geplande versoepelingen voor deze week al uit. Momenteel zijn ze niet verantwoord afgaande op de cijfers, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. En hoewel er nog een forse daling nodig is van de ziekenhuiscijfers, mikt De Jonge nu op volgende week.

Koningsdag

Of het aantal ziekenhuisopnamen in die tijd daalt, is deels afhankelijk van het aantal nieuwe besmettingen. In de afgelopen week heeft het RIVM zo’n 52 duizend nieuwe gevallen gemeld, 5 procent minder dan in de week ervoor. Die daling is mede veroorzaakt doordat minder mensen zich hebben laten testen. Koningsdag en de start van de meivakantie spelen hierbij waarschijnlijk een rol, volgens het RIVM.

Volgens het OMT speelt ook de impact van de vaccinatiecampagne een belangrijke rol in het bepalen van het tijdstip dat er versoepeld kan worden. Het vaccinatie-effect wordt steeds beter zichtbaar. Veel 80-plussers hebben inmiddels hun tweede prik gehad. Er worden nog maar iets meer 80-plussers opgenomen dan mensen uit de groep van 0 tot en met 39-jarigen. Ook werden vorige week fors minder 60- tot en met 79-jarigen opgenomen. Wel komen meer 40- tot en met 59-jarigen terecht in het ziekenhuis.