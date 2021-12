OMT wil kerstvakantie een week vervroegen om besmettingen tijdens feestdagen te voorkomen

Een man tilt zijn net aangeschafte kerstboom. Het OMT vreest voor meer besmettingen door onder meer kerstdiners. Beeld ANP

Een vervroegde kerstvakantie stond ook in het laatste OMT-advies van 25 november. Het kabinet legde die aanbeveling naast zich neer. De vraag is of het dit keer anders besluit, als het op 14 december de maatregelen opnieuw weegt.

De kerstvakantie begint nu op 24 december, waardoor kinderen het coronavirus makkelijk kunnen meenemen als ze vanuit school rechtstreeks doorgaan naar de kerstviering met hun oudere familieleden. Door een week eerder met vakantie te gaan, kan ‘men in de eigen gezinsbubbel blijven’ tot Kerst, schrijft het OMT.

Daar is minder kans op besmettingen dan op school. Het OMT plaatst meteen de kanttekening dat het gewenste effect teniet wordt gedaan als ouders hun kind(eren) in die week naar de grootouders brengen als opvang.

De nadruk in het jongste OMT-advies ligt op de scholen als besmettingsbron. Zo merkt het OMT op dat het vorige advies niet goed is opgevolgd: het kabinet vraagt kinderen vanaf groep 6 van de basisschool twee keer per week een zelftest te doen. Het OMT raadde dat aan voor álle basisschoolkinderen.

Zelftestbeleid

Het OMT schat in dat de huidige golf haar piek heeft bereikt. Hoewel het nieuwe zelftestbeleid het beeld vertroebelt, lijkt het aantal besmettingen de afgelopen week voor het eerst in twee maanden te dalen. Dat lijkt een effect van de relatief lichte maatregelen die op 13 november ingingen. De effecten van de ‘avondlockdown’ moeten daar nog bovenop komen, dus extra maatregelen vindt het OMT niet nodig.

Als de besmettingspiek is bereikt, moet de zwaarste tijd in de ziekenhuizen nog komen, aldus het OMT: de bezetting op de ic’s zal in elk geval nog oplopen tot tussen de 650 en 800 covidpatiënten.

Om beter zicht te kunnen houden op de ontwikkeling van de epidemie, stelt het OMT voor dat mensen na een positieve zelftest hun uitslag aan de GGD kunnen doorgeven. Ook benadrukt het OMT dat zelftesten nog altijd niet geschikt zijn voor kwetsbaren en mensen die met kwetsbaren in contact staan.