OMT: mondkapjes ook in drukke straat, in de collegezaal én bij demonstraties

Als het aan het OMT ligt, zal ook in drukke winkelstraten een mondkapje moeten worden gedragen. Beeld ANP

Dat staat in een maandag verschenen advies van het outbreak management team. Ook is het wat het OMT betreft gedaan met de fleurige stoffen mondkapjes van kledingzaak en warenhuis: chirurgische mondkapjes moeten de norm worden, schrijft de expertgroep in zijn nieuwe advies.

Als het OMT zijn zin krijgt, gaat de strengere mondkapjesplicht gelden voor iedereen vanaf 13 jaar. Nieuw is bovendien dat het mondneusmasker ook op moet blijven als je zit, behalve bij eten of drinken. Dat kan er zelfs op neerkomen dat men op het werk een mondkapje draagt, schrijven de experts, ‘behalve als er een beperkte en vaste bezetting is en de ventilatie volgens de norm is.’

Buiten adviseert het OMT mondkapjes op alle plekken waar niet voldoende afstand gehouden kan worden. Behalve aan drukke winkelstraten denkt het OMT daarbij ook aan sportevenementen en demonstraties. Vooral dat laatste is pikant: zo zouden coronademonstranten voortaan alleen nog met een officieel mondkapje op mogen demonstreren.

Hoofdpijn

De wetenschappers voelen weinig voor de invoering van ‘FFP2-maskers’, de witte mondkapjes die veel strakker afsluiten. De kapjes hebben nadelen, constateert het team: je kunt er bij langdurig gebruik hoofdpijn van krijgen en er benauwd, moe en kortademig van worden. ‘De kans is groot dat het masker sneller wordt afgedaan als het draagcomfort niet zo goed is. Conform het WHO-advies is een goed gedragen chirurgisch medisch masker bij langdurig gebruik daarom waarschijnlijk effectiever.’

Wel raadt het OMT het FFP2-masker aan voor kwetsbare personen in bijzondere situaties, zoals slecht geventileerde binnenruimtes waar veel wordt gezongen en geschreeuwd en geen afstand wordt gehouden. De experts benadrukken dat mondkapjes ‘nadrukkelijk geen vervanging’ zijn van andere regels, zoals thuisblijven en testen bij klachten, in de elleboog hoesten en afstand houden.

Geen vervanging

Het kabinet had het OMT gevraagd om meer duidelijkheid nadat diverse andere landen de mondkapjesregels hadden aangetrokken. Wat het kabinet met de adviezen doet, moet de komende dagen blijken: dinsdag geeft het kabinet een nieuwe persconferentie.

Rond de feestdagen zag het RIVM het aandeel omikronvariant in de teststraten razendsnel stijgen, in Rotterdam en Amsterdam nog het snelst. Inmiddels zal de besmettelijkere, maar minder ziekmakende variant zo ongeveer alle eerdere virusvarianten hebben weggeconcurreerd, aldus het OMT.