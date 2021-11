OMT-lid Koopmans: langere kerstvakantie niet uitgesloten

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans. Beeld ANP

Het kabinet besloot die aanbeveling niet over te nemen. Maar wat Koopmans betreft ‘is daar ook nog tijd voor’. De komende tijd zal het aantal contacten tussen mensen – en daarmee het aantal besmettingen – met een kwart tot een derde omlaag moeten. ‘Daar zal het mede van afhangen’, aldus Koopmans. ‘We moeten nu gaan zien of zo’n kentering er gaat komen.’

Uitvoerig gingen Koopmans en mede-OMT-lid Diederik Gommers in op verhalen in de media dat er onenigheid zou zijn onder de adviseurs. Vooral over de vraag in hoeverre het onderwijs moet worden ontzien waren de adviseurs verdeeld. Maar de verdeeldheid werd vooral ‘uitvergroot door journalisten’, vindt Koopmans.

‘Wat naar buiten toe best mag blijken, is dat er verschillende aspecten zijn in de afweging. Het zou natuurlijk niet goed zijn als we geen discussie zouden hebben. Dan zit je allemaal ja te knikken en is natuurlijk niet zoals het gaat.’ Maar verwar verschillende visies niet met verdeeldheid, aldus Koopmans. ‘Dat wetenschappers soms verschillende dingen zeggen, hoort erbij. Zo werkt het wetenschapsbedrijf.’

Code zwart

Gommers zorgde deze week eigenstandig voor een relletje, door in een bijpraatsessie voor Kamerleden te zeggen dat ‘code zwart’ aanstaande is. Dat is het moment waarop de ziekenhuizen niet meer iedereen kunnen behandelen. ‘Diederik Gommers heeft verschillende petten op’, zegt Gommers daarover achteraf. ‘En de kleinste pet is die van dat ik lid ben van het OMT.’

De voorzitter van de intensivistenvereniging NVIC was deze week ‘echt bezorgd’ over wat hij hoorde uit de ziekenhuizen. ‘En op het moment dat ik dan de Tweede Kamer te woord mag staan, mag Diederik Gommers dan als voorzitter van de NVIC spreken zonder dat hij dat heeft overlegd met het OMT?’ Een merkbaar geïrriteerde minister De Jonge weersprak de opmerkingen van Gommers later diezelfde avond.

Eens is het OMT het uiteindelijk over de hoofdlijn, om kinderen zoveel mogelijk te ontzien. Dat benadrukten de adviseurs ook al in hun vorige adviesbrief. ‘Daar is inmiddels ook gewoon medische aanleiding voor’, aldus Koopmans. ‘Er is schade als je te hard ingrijpt in het onderwijs, terwijl kinderen zelf de minste last ondervinden van corona-infectie. In onze adviezen proberen we kinderen daarom buiten de maatregelen te houden. Ook al weet je daarmee dat je niet alles pakt wat er te pakken valt.’