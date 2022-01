OMT-lid Illy: ‘Langere schoolsluiting is schadelijk voor kinderen’

Alle kinderen van de basisschool De Sluis in Lelystad waren eerder in december al naar huis gestuurd, vanwege de vele coronagevallen. Alleen de kinderen van ouders met cruciale beroepen werden nog opgevangen, zoals bovenstaande kleuters uit groepen 1 en 2. Beeld Arie Kievit

De eerste vakantiedag van kinderarts Károly Illy begint maandagmorgen met een lange OMT-vergadering via zoom. De eerste anderhalf uur zijn gevuld met spreadsheets vol cijfers, modellen en voorspellingen van het RIVM, daarna volgt de discussie. Het advies dat daaruit volgt, wordt diezelfde dag besproken door het kabinet dat de knoop door moet hakken.

Tijdens de vorige twee lockdowns gingen de basisscholen weer (gedeeltelijk) open bij respectievelijk 498 en 542 ic-opnames. We zitten daar nu iets onder met 475 coronapatiënten op de ic. Is er een grens waarbij versoepelingen mogelijk zijn?

‘Nee, er is geen magisch getal, we wegen elke keer de gegevens die we hebben. We kunnen ook niet teruggrijpen op eerdere lockdowns, de situatie waarin we nu zitten is uniek. De ziekenhuis- en ic-opnamen zijn nu vooral het gevolg van een besmetting met de deltavariant, terwijl we ons zorgen maken over opnames door de omikronvariant. De cijfers dalen nu nog, de vraag is of ze weer gaan stijgen.’

Kijkt u ook naar de ontwikkelingen in het buitenland?

‘Ik heb eind vorige week contact gehad met mijn Britse collega. In Groot-Brittannië hadden de kinderen een week eerder kerstvakantie dan wij, en het geruststellende is dat daar de scholen maandag weer opengaan. We hopen voor onze besluitvorming ook te kunnen beschikken over nieuw onderzoek uit landen als Noorwegen, Denemarken en Groot-Brittannië waar ze iets op ons voorlopen en omikron al vaste voet aan de grond heeft.’

Eind vorige week deden zestig organisaties, waaronder Unicef Nederland, Defence for Children en de Nederlandse ggz een oproep om de scholen volgende week weer te openen. Onderwijs is geen aan-uitknop, schrijven ze. Wat vindt u daarvan?

‘Ik begrijp hun standpunt, kinderen kunnen weliswaar het virus verspreiden maar ze worden er zelf bijna nooit ziek van. Maar door mijn deelname aan het OMT heb ik een iets andere positie, ik moet ook serieus kijken naar de epidemiologische gegevens. Unicef en al die andere organisaties hebben als taak om zich in te zetten voor kinderen, en dat doe ik ook. Maar zij hoeven geen afweging te maken tussen de toestroom van patiënten op de spoedeisende hulp en de ic, en het heropenen van de scholen.’

Wat zeggen de kinderen die u spreekt over dit onderwerp?

‘Alle kinderen die ik zie op mijn spreekuur, zowel basis- als middelbare scholieren, zeggen hetzelfde: laat alsjeblieft de school weer opengaan. De structuur in hun leven is weg, ze merken dat ze in de problemen komen met hun schoolwerk, met het opdoen van kennis. Maar het belangrijkste is dat ze hun vrienden en klasgenoten missen. Dat is ook de reden waarom ik ervoor zal pleiten om, als dat kan, het sporten voor kinderen weer mogelijk te maken. Dat is niet alleen van groot belang voor hun sociale contacten, maar ook voor hun lichamelijke conditie. Tijdens de vorige lockdowns is het aantal kinderen met overgewicht toegenomen. En dat komt onder meer doordat ze niet meer naar school fietsen en na schooltijd niet meer trainen. Kinderen zijn meer gaan gamen en ongezonder gaan eten.’

Zou een extra week vakantie heel erg zijn?

‘Dat zal de vraag niet zijn. Als de scholen niet verantwoord open kunnen, dan is het niet aannemelijk dat het maar voor een weekje zal zijn. Dan hebben we te maken met een serieus probleem. En als het om een langere periode gaat, dan is dat schadelijk voor kinderen. Die schade is aantoonbaar aanwezig, ze lopen niet alleen een leerachterstand op maar ook een achterstand op fysiek en mentaal gebied.’