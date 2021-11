OMT gaat bijna smekend op de knieën: leef alstublieft de coronaregels na

Jaap van Dissel, directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team, in de Tweede Kamer. Beeld ANP / Lex van Lieshout

Het kabinet wordt geadviseerd om het belang van de regels ‘dagelijks, blijvend en met nog grotere intensiteit dan nu te blijven benadrukken’, aldus het advies dat minister De Jonge van Volksgezondheid maandagavond deelde met de Tweede Kamer. De adviseurs tonen zich hoogst ontevreden over de reactie van de bevolking op de maatregelen van vorige week. De gedragsunit van gezondheidsinstituut RIVM ziet nog te weinig beperking van de sociale contacten.

‘Het OMT constateert op grond van de huidige epidemiologische situatie en onderzoek van de gedragsunit dat de ingevoerde maatregelen op 5 november met betrekking tot thuiswerken, naleven van de basismaatregelen, dragen van mondneusmaskers in openbare ruimtes en toepassing van het coronatoegangsbewijs onvoldoende opgevolgd worden om te kunnen verwachten dat daarmee ten minste 25 procent reductie van contacten en virusoverdracht bereikt wordt. Ook is er geen positieve invloed op het aantal nieuwe infecties zichtbaar.’

Het OMT voegt daaraan toe dat op dit moment naleving van de bestaande maatregelen belangrijker is dan invoering van weer nieuwe maatregelen. Verbeterde naleving heeft ‘meer effect op de afname van het aantal contacten dan nu, binnen een week, te kiezen voor een volgende aanpassing en uitbreiding van beperkende maatregelen.’

Die nieuwe maatregelen komen wel in beeld als op korte termijn het aantal infecties niet afneemt. Eén sector moet in dat geval worden uitgezonderd, adviseert het OMT met nadruk: het basis- en voortgezet onderwijs. Een scholensluiting zoals in de eerste twee lockdowns moet worden vermeden. ‘Dat vindt haar oorsprong in het toenemend wetenschappelijk bewijs voor schade aan de ontwikkeling van kinderen als zij sociale schoolcontacten en onderwijs ontberen.’

Scepsis over de coronapas

Opvallend is de grote scepsis die het OMT inmiddels aan de dag legt over de effectiviteit van de coronatoegangsbewijzen. ‘Het is een middel om risico’s te beperken bij opening van sectoren, en géén maatregel om virusverspreiding te voorkomen en een epidemie te bestrijden', maant het OMT minister De Jonge, die juist wel hoopt dat de toegangsbewijzen Nederland door de winter heen kunnen helpen.

Maar bij de huidige besmettingscijfers zetten toegangsbewijzen sowieso geen zoden aan de dijk, omdat het virus nu ook snel rondgaat onder gevaccineerde mensen, benadrukt het OMT. ‘Bovendien kunnen toegangsbewijzen alleen een risico-verminderend effect hebben als ze juist toegepast worden, gecontroleerd worden en als daarop handhaving is.’

Ook heeft het coronatoegangsbewijs alleen effect op de virusverspreiding op de betreffende locatie. Als de aanwezigen daarna weer met andere mensen samenkomen op andere plekken - thuis, op het werk, op school - wordt het effect van de toegangsbewijzen op de virusverspreiding weer deels teniet gedaan.

Sluitingstijd blijft 20.00 uur

Het OMT maakt in het advies ook korte metten met het recente verzoek van de horeca om iets soepeler regels. De restaurants willen de sluitingstijd liefst zo aanpassen dat gasten die voor 20.00 uur aanwezig zijn, daarna binnen mogen blijven. ‘Omdat het risico op besmetting niet alleen afhankelijk is van het aantal en de wisseling van verschillende bezoekers, maar ook van de contactduur tussen de bezoekers en de intensiteit van het contact, zal door het voorstel het aantal besmettingen toenemen.’

Daarom adviseert het OMT de sluitingstijd niet te verruimen. Dat advies heeft De Jonge maandagavond meteen overgenomen.