OMT: eind januari nieuwe coronapiek door heropening scholen

Scholieren lopen door de gang van de Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje in Oud-Beijerland. Beeld Arie Kievit

De komende week blijft het aantal ziekenhuisopnamen waarschijnlijk nog stabiel, maar in de weken daarop zullen ook die weer verder stijgen. Het effect van de besmettingspiek op de ziekenhuisbezetting blijft volgens het OMT waarschijnlijk wel ‘beperkt’. Ze schatten dat het aantal coronapatiënten maximaal oploopt tot 620 op de intensive care en 2.400 op de reguliere afdelingen. Momenteel liggen er 475 patiënten met covid op Nederlandse ic’s.

Het OMT verwacht dat het aantal besmettingen midden februari weer zal dalen, omdat dan het effect van de boostercampagne vermoedelijk zichtbaar wordt. Een booster verkleint de kans op besmetting en ziekte volgens de eerste signalen aanzienlijk.

Maar, waarschuwt het OMT, die inschatting kan wel eens te optimistisch zijn. Zo was het uitgangspunt in de huidige doorrekeningen dat van alle gevaccineerden 90 procent ook de boosterprik zou halen, maar het lijkt erop dat die aanname niet klopt en het percentage lager uitvalt. Bovendien is er nog veel onduidelijk over de effectiviteit van vaccins en boosters op omikron. Ook is volgens de deskundigen onvoldoende bekend over hoe ziek mensen worden na een besmetting met de nieuwe virusvariant.

Signalen uit het buitenland

Om een betere inschatting te maken, kijkt het OMT naar de impact van omikron in andere landen waar de variant al meer is verspreid, zoals Engeland en Denemarken. Hoewel de eerste signalen uit die landen positief zijn, omikron lijkt milder dan eerdere virusvarianten, houdt het OMT een slag om de arm. Als het virus razendsnel onder de bevolking verspreid kan ook een minder ziekmakende variant op den duur tot een flink aantal ziekenhuisopnamen leiden. Bovendien: in dat geval zal ook meer zorgpersoneel uitvallen door een besmetting, wat weer tot onderbezetting in de ziekenhuizen leidt.

Vooralsnog leidt de verspreiding van omikron elders niet tot ontwrichting van de zorg. De stijging van het aantal besmettingen in Denemarken, waar de piek nog niet is bereikt, vertaalt zich niet in een aanzienlijke toename van het aantal ziekenhuisopnamen. Van de mensen die positief testen op delta komt volgens Deense cijfers 1,2 procent in het ziekenhuis terecht, bij omikron is dit vooralsnog 0,9 procent.

Wel verspreidt de nieuwe variant zich nog vooral onder jongere mensen, die sowieso minder kans hebben op een ernstig ziekteverloop. In het Verenigd Koninkrijk nam het aantal besmettingen vorige week met 43 procent toe ten opzichte van de week daarvoor. Het aantal ziekenhuisopnamen steeg daar wel flink met 50 procent, al blijft de druk op de ic beperkt.

Te vroeg om te versoepelen

Door alle onzekerheden vindt het OMT het nog te vroeg om na te denken over verdere versoepelingen. Voorlopig mogen alleen basisscholen, middelbare scholen, scholen voor speciaal onderwijs en de buitenschoolse opvang weer open. Ook mogen kinderen en jongeren tot en met 17 jaar weer buiten sporten tot acht uur ’s avonds.

Vrijdag komen de OMT-leden weer bij elkaar om te praten over het al dan niet (gedeeltelijk) opheffen van andere coronamaatregelen. Op 14 januari volgt een advies, maar de kans op versoepeling lijkt klein. De deskundigen denken dat daar op z’n vroegst pas eind januari ruimte voor komt.