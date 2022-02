OMT eens met voorgenomen versoepelingen, samenleving kan verder open

Popfestivals, zoals hier Zeeltje Rock, kunnen straks weer bezocht worden als bezoekers een negatief testbewijs kunnen laten zien, ongeacht of ze gevaccineerd of hersteld zijn van corona. Beeld Marcel van den Bergh

Dat blijkt uit het jongste OMT-advies dat minister Kuipers van Volksgezondheid maandag naar de Kamer heeft gestuurd. De minister schreef vorige week aan de Kamer dat hij van plan is om de openingstijden van de horeca per aanstaande vrijdag te verruimen tot 01.00 uur ’s nachts. Daarnaast wil hij de anderhalvemetermaatregel in stadions, theaters en bioscopen schrappen. Evenementen zonder vaste zitplaats zouden weer door moeten gaan met een maximum van vijfhonderd bezoekers.

Het OMT schrijft nu dat de door Kuipers voorgestelde versoepelingen ‘verantwoord’ zijn omdat ze ‘waarschijnlijk slechts een beperkt effect hebben op de piekbezetting in de ziekenhuizen en op de ic’. In het advies gaat het OMT ervan uit dat de besmettingspiek in de loop van deze week wordt bereikt.

Het kabinet had ook gevraagd om een nieuw advies over de isolatieduur van besmette personen. Door de omikronvariant liepen veel mensen de afgelopen tijd een besmetting op waardoor ze lange tijd thuis moesten zitten. Het OMT schrijft dat die periode van zeven naar vijf dagen kan worden teruggebracht, mits de positief geteste persoon 24 uur klachtenvrij is.

Ook de overweging van het kabinet om de 1G-regel in te voeren bij grote evenementen, zoals festivals met meer dan vijfhonderd bezoekers, vindt weerklank bij het OMT. Het is nog niet duidelijk of het kabinet die regel ook daadwerkelijk gaat invoeren en hoe dat er in de praktijk uit moet zien. In het geval van 1G mogen bezoekers alleen nog naar binnen als ze een negatief testbewijs kunnen laten zien, ongeacht of iemand gevaccineerd of hersteld is.

Kanttekeningen

Het OMT waarschuwt dat de versoepelingen tot andere problemen zullen leiden en plaatst enkele kanttekeningen. Zo moeten vermoedelijk meer mensen in isolatie vanwege een besmetting, wat leidt tot personele onderbezetting in verschillende sectoren. Ook lopen kwetsbare personen door de versoepelingen meer risico op een besmetting, zij moeten volgens het OMT ‘handelingsperspectief’ krijgen. Zolang het aantal besmettingen hoog is, blijft het voor hen belangrijk dat de afstandregel in openbare ruimten, zoals supermarkten, geldt. Ook moeten zij de mogelijkheid krijgen zich optimaal te beschermen, bijvoorbeeld met een FFP2-masker.

Dat nu meer versoepelingen mogelijk zijn, betekent volgens het OMT bovendien niet dat de coronamaatregelen op korte termijn allemaal overboord kunnen. Zo adviseren ze dat het kabinet het thuiswerkadvies niet in één keer, maar in fases afschaft. Daarnaast moeten basismaatregelen, zoals afstand houden, ‘ook op langere termijn’ worden gehandhaafd en blijft het belang van zelftesten groot.