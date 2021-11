OMT adviseert korte lockdownachtige maatregelen, daarna invoering 2G-beleid

Theater Carré besloot half oktober al de deuren tijdelijk dicht te houden. Corona-experts adviseren nu een algehele sluiting van theaters en bioscopen gedurende twee weken. Beeld ANP

Volgens de coronaexperts in het Outbreak Managment Team (OMT) zijn opnieuw vrijheidsbeperkende maatregelen nodig. Evenementen moeten worden geannuleerd en de bioscopen en theaters moeten de deuren sluiten. De sluitingstijden voor de horeca moeten vervroegd en de groepsgrootte beperkt. De scholen mogen wel open blijven.

Het OMT adviseert bovendien na de korte lockdown strengere voorwaarden aan de heropening te stellen. Voor een geldige QR-code geldt nu dat een bewijs van vaccinatie, genezing of een negatief testbewijs voldoende is. De corona-adviseurs stellen dat de coronapas na de lockdown niet meer geldt bij een negatieve test. Alleen gevaccineerden of genezen personen kunnen dan gebruik maken van de QR-code. In Oostenrijk en sommige Duitse deelstaten wordt al gebruikgemaakt van dit zogenoemde 2G-beleid.

Catshuisoverleg

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid suggereerde twee weken geleden al dat het goed mogelijk zou zijn dat het kabinet maatregelen treft die gericht zijn op de groep niet-gevaccineerden. ‘De maatregelen moeten dan gericht zijn op de groep die je bescherming wilt bieden’, zei De Jonge destijds. Maar zwaardere maatregelen voor ongevaccineerde Nederlanders stuit nog op te veel weerstand in de Tweede Kamer. D66 heeft zich wel openlijk uitgesproken voor een 2G-systematiek.

De meest betrokken bewindspersonen komen donderdag later op de dag bijeen voor een beraad in het Catshuis. Vrijdag volgt een nieuw crisisoverleg en neemt het kabinet een definitief besluit. Vrijdagavond maken premier Rutte en minister De Jonge bekend wat de maatregelen zijn.

Naar verwachting zal het kabinet dan ook meer kunnen vertellen over of de boosterprikken eerder worden toegediend. Volgens de planning zouden de derde prikken pas vanaf december worden gezet, maar dat vindt een deel van de Kamer veel te laat.