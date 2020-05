OMT adviseert kabinet sportscholen voorlopig dicht te houden

Een sportschool in Almere heeft zijn activiteiten naar buiten verplaatst. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als het kabinet het advies van het Outbreak Management Team (OMT) volgt, krijgt de fitnessbranche een nieuwe klap te verwerken. De sportschoolhouders hoopten dat ze hun deuren op 1 juni weer mochten openen, maar het OMT vindt dat te vroeg en doet andermaal een beroep op het geduld van de sector, meldt de NOS. Veel eerder uitgebrachte adviezen van het OMT werden door het kabinet in beleid vertaald.

De wetenschappelijke adviseurs van het kabinet hebben wel gekeken onder welke voorwaarden de sportscholen weer open zouden kunnen, maar ze konden daar nog geen datum aan verbinden. Volgens het kabinetsbeleid moeten de sportscholen tot 1 september gesloten blijven.

Maatregelen

De wetenschappers vrezen dat het coronavirus zich in de sportzalen zou kunnen verspreiden en wijzen op de zogeheten aerosolen die vrijkomen bij intensieve beweging. Als deze vloeistofdeeltjes ronddwalen, zou het virus zich makkelijker kunnen verspreiden. Anderhalve meter afstand houden is in dat geval niet voldoende.

Minister Martin van Rijn (Sport) sprak vorige week met vertegenwoordigers van de fitnessbranche. Van Rijn verzocht hen om het protocol dat zij hadden opgesteld, zodanig aan te scherpen dat er meer aandacht kwam voor de intensiteit van het sporten.



Ronald Wouters, directeur van de branchevereniging, ging te rade bij wetenschappers in Duitsland, waar de sportscholen wel opengingen. Wouters kopieerde een aantal Duitse maatregelen en verduidelijkte verschillende punten van het bestaande protocol. Zo moeten sportschoolbezoekers een tijdstip in de sportschool reserveren via een app.



Sportschoolhouders moeten erop toezien dat niet te veel gasten te lang binnen blijven en dat die bezoekers voldoende afstand van elkaar houden. Ook is speciale aandacht besteed aan de intensiteit: om iedereen op 75 procent te laten trainen, zijn de sportleraren geïnstrueerd en is de fitnessapparatuur afgesteld. De fitnessbranche leverde het aangescherpte protocol op 14 mei in bij het OMT.



Vandaag blijkt dat de adviseurs van het kabinet nog onvoldoende overtuigd zijn van een vervroegde openstelling. Daardoor moeten de sportschoolhouders tot 1 september wachten; de branche vreest voor veel faillissementen.

Buiten

In de buitenlucht sporten mag wel en daarom hebben veel sportschoolhouders een deel van de fitnessapparatuur naar buiten gehaald. Directeur Wouters juicht dat toe, maar vreest tegelijkertijd voor een ongelijk speelveld.



‘In uitgestrekte gebieden kan je buiten verder, maar sportscholen in de stad kunnen geen kant op. Niet alle ondernemers zijn qua infrastructuur in de gelegenheid om zich aan te passen. Daarbij geldt voor iedereen dat het weer in Nederland wisselvallig is.’