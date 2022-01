OMT-advies: geen quarantaine voor kinderen zonder klachten, tieners moeten zelftesten

Kinderen vanaf groep 6 moeten sinds november een mondkapje dragen op school. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Kinderen in de leeftijdsgroep 13 tot 18 moeten wat het OMT betreft gedurende vijf dagen na blootstelling een zelftest doen. Als ze een negatieve uitslag krijgen kunnen ze gewoon naar school, de sportclub of deelnemen aan andere activiteiten. Ze kunnen er ook voor kiezen vijf dagen in quarantaine te gaan en op de laatste dag een PCR-test te laten doen. Bij een positieve test en klachten geldt in alle gevallen dat men in quarantaine moet.

De experts willen ook af van het beleid waarbij hele klassen naar huis worden gestuurd als er meer dan drie besmettingen zijn. Bij een uitbraak krijgen alle leerlingen het advies zich dagelijks te testen. Dit geldt voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, ook als leerlingen 18 jaar of ouder zijn.

Persconferentie

Dinsdag wordt bekend wat het kabinet met de voorstellen van het OMT doet. Dan kondigen minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers en premier Mark Rutte de nieuwe maatregelen aan.

Het OMT-advies werd maandagavond door Kuipers naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij brak daarmee met het beleid van het vorige kabinet, dat de gewoonte had om de adviezen waarop het zijn beslissingen over lockdowns en andere coronamaatregelen baseerde pas na de persconferentie openbaar te maken. Volgens Rutte zou eerdere publicatie tot verwarring kunnen leiden, omdat het kabinet de aanbevelingen van de experts niet altijd één-op-één overneemt. Op verzoek van de Kamer gaf minister Kuipers het advies dit keer al wel voor de persconferentie vrij.