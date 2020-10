Omstreden ‘vredesverdrag’ tussen Israël en Bahrein vandaag ondertekend

De vlaggen van landen die onderdeel uitmaken van het akkoord: Bahrein, Israël en de VS werden bevestigd aan het vliegtuig vlucht El Al 973 dat zondag naar de Bahreinse hoofdstad vliegt. Beeld AFP

Een delegatie uit Israël, waarvan ook de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin deel uitmaakt, vliegt zondag met vlucht El Al 973 – een verwijzing naar het landennummer van Bahrein – naar de Bahreinse hoofdstad Manama. Na ondertekening vandaag zijn de landen vrij om ambassades in elkaars landen te openen en ook de handelsrelaties te verbeteren, zo hebben regeringsfunctionarissen van beide kanten opgetogen laten weten.

Israël en VAE zouden na de ondertekening van het verdrag vorige maand al verschillende zakelijke en bancaire contracten hebben afgesloten. Het is voor het eerst sinds 1994 dat landen de betrekkingen met Israël aanhalen. In dat jaar volgde Jordanië het voorbeeld van Egypte dat al in 1979 een diplomatiek akkoord met Israël sloot.

De diplomatieke overeenkomsten met beide Golfstaten zijn door de regering van president Trump gepresenteerd als een vredesakkoord, maar de Palestijnen ervaren het als een ‘dolksteek in de rug’ omdat hiermee de kans op een eigen staat verspeeld zou zijn. De VAE heeft tegengeworpen dat zij van de Israëlische premier Netanyahu zouden hebben geëist dat hij zijn plannen voor verdere annexatie van de Westelijke Jordaanoever zou stopzetten.

Jordaanoever

Netanyahu lijkt zich hier vooralsnog nog niet veel van aan te trekken. Vrijdag veroordeelden Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië de beslissing van de Israëlische premier een dag eerder om de bouw van tenminste 3.000 nieuwe woningen op de bezette Westelijke Jordaanoever goed te keuren. De landen noemden het in een gezamenlijke verklaring ‘contraproductief in het licht van de positieve ontwikkelingen in de relaties tussen Israël, VAE en Bahrein’.

Ook EU-buitenlandchef Josep Borrell en Jordanië riepen vrijdag op tot internationale druk om Israël van de bouw van meer illegale nederzettingen te weerhouden. In 2020 werd een record aan bouwvergunningen afgegeven in de Palestijnse gebieden die sinds 1967 door Israël worden bezet en door de internationale gemeenschap als ‘illegaal’ zijn bestempeld. Inmiddels staan er bijna een half miljoen Israëlische huizen, waardoor het gebied inmiddels zo versnipperd is dat het volgens de Palestijnen vrijwel onmogelijk is geworden om er nog een onafhankelijke staat te stichten.

De omstreden nederzettingenpolitiek van Netanyahu vormt een belangrijke horde voor andere landen in het Midden-Oosten om de banden met Israël aan te halen. De VS, die zich met het oog op de naderende verkiezingen als vredesduif in het Midden-Oosten wilde presenteren, hadden gehoopt dat andere landen Bahrein en VAE zouden volgen, zoals Oman en Soedan. De VS en Israël hopen zo een blok te kunnen vormen in de –soennitische - Arabische wereld tegen Iran en diens sjiitische bondgenoten in de regio. Maar ook Saoedi-Arabië, aartsvijand van Iran en de grote broer van VAE en Bahrein, wil er niets van weten zolang Israël zich niet terugtrekt uit Palestijns gebied.

De Israëlische delegatie vliegt zondagavond terug naar Tel Aviv. De Amerikanen vliegen door naar VAE waar ze een diplomatieke delegatie zullen ophalen om samen voor het eerst Israël te bezoeken.