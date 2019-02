Omstreden uploadfilter dichterbij na Europees akkoord modernisering auteurswet

Een serverruimte van Facebook in Lapland. Beeld AFP

Verder moeten sites die nieuwsberichten overnemen en online zetten daarvoor gaan betalen. Materiaal waarvoor geen toestemming of licentie is verleend, moet via een speciaal filter worden verwijderen door die internetbedrijven.

Inzet is het auteursrecht in het digitale tijdperk. De rechthebbenden (kranten- en muziekuitgevers met name) en de grote techpartijen staan hierin lijnrecht tegenover elkaar. Uitgevers klagen dat Google, Facebook en consorten geld verdienen door muziek en nieuws op hun platformen te laten plaatsen door gebruikers. Zij willen hiervoor gecompenseerd worden. Namens de Europese uitgevers verwoordde Persgroep-topman Christian van Thillo het vorig jaar als volgt: ‘Uitgevers hebben bescherming nodig tegen internetdieven’. Die internetdieven zijn volgens hem Google en Facebook.

Artikel 11 en 13 De controverse in de nieuwe auteurswet spitst zich toe op twee artikelen. Artikel 11 zegt dat partijen die winst maken op het werk van anderen moeten worden belast. Het gaat om het overnemen van kleine stukken tekst op Google of Facebook waarvoor een vergoeding moet worden betaald. Artikel 13 gaat door het leven als het ‘uploadfilter’. Het artikel verplicht technologiebedrijven ervoor te waken dat er geen materiaal op hun netwerken terechtkomt waarop auteursrechten berusten.

Vrijheid in het geding

Burgerrechten- en consumentenorganisaties zitten ondertussen in het techkamp. Zij vinden dat het vrije internet in het geding komt op het moment dat er verplichte uploadfilters komen die van alles tegenhouden. Techbedrijven zullen immers altijd aan de veilige kant gaan zitten met de afstemming van hun filters, zo is de vrees. Een uploadfilter wordt op die manier in de praktijk een censuurfilter.

De onderhandelaars benadrukken dat de voorstellen ten opzichte van de wetstekst van september de nodige nuances hebben, waarmee de grootste bezwaren zouden moeten zijn weggenomen. Zo spreekt EU-commissaris Andrus Ansip van Digitale Markt in een verklaring van een ‘eerlijk en gebalanceerd resultaat.’ ‘De vrijheden en rechten zoals die vandaag de dag door internetgebruikers worden omarmd, worden verbeterd en de makers zullen beter worden beloond voor hun werk.’

Here's how the European political groups voted on #uploadfilters today (#Article13, Voss' proposal). Total: 366 in favour, 297 against #SaveYourInternet / Data: https://t.co/UJGxN4STNi pic.twitter.com/TpnlYlHSnl Julia Reda

‘Rampzalig’

Een van de compromissen gaat over parodieën en zogenoemde memes. Net als gifjes mogen die gewoon worden verspreid. ‘Internet blijft een ruimte voor vrije meningsuiting’, belooft het Duitse conservatieve EU-parlementslid Axel Voss bijvoorbeeld. Een ander compromis is dat onlineplatforms die minder omzetten dan 10 miljoen euro per jaar, of korter dan drie jaar bestaan, minder verplichtingen krijgen. Zij moeten wel aantonen dat ze er alles aan hebben gedaan om toestemming te krijgen en snel te werken bij een verzoek om verwijdering van de rechthebbenden. Voor een groep landen waaronder Nederland was het belangrijk kleinere bedrijven te ontzien, mede vanwege de hoge kosten voor de filtersoftware.

Ondanks de aanpassingen zijn de tegenstanders teleurgesteld. Zo spreekt D66-Europarlementariër Marietje Schaake van een ‘rampzalig akkoord’. ‘Uploadfilters zullen de grote platforms meer macht geven, onze vrijheid van meningsuiting beperken en de creativiteit van gewone internetgebruikers verstikken.’ Ook burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom is zeer kritisch: het internet moet stuk van Europese instituties. ‘De technologie werkt niet, het dwingt platforms tot risicomijdend gedrag en gebruikers hebben tegen dit soort volautomatische systemen niets in te brengen. Wordt je video ten onrechte geblokkeerd? Jammer voor je. Wil je in verweer komen? Jammer voor je. Met het internetfilter heeft klagen geen zin. Dit betekent een grote aanslag op jouw vrijheid van meningsuiting en zal op termijn leiden tot een verschraling van aanbieders. De nu al machtige platforms worden nog machtiger’, aldus de organisatie.

Laatste stap

Google zegt het besluit nog te bestuderen. De deal moet overigens nog wel in de komende maanden door het voltallige Europese parlement worden goedgekeurd, maar kenners schatten in dat dit een formaliteit zal zijn: de steun is breed. Na goedkeuring is het aan de afzonderlijke lidstaten om de richtlijnen te implementeren. Hier kunnen nog verschillen in interpretatie ontstaan. Zo wordt er in de plannen gesproken van ‘kleine stukken tekst’ die Google News bijvoorbeeld mag overnemen. Het is onduidelijk wat ‘klein’ precies betekent. Uit eigen onderzoek van Google bleek eerder dat minder tekst op Google News tot minder kliks leidt naar de nieuwssites.