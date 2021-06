Omstreden Republikeins Congreslid Greene maakt excuses voor Holocaust-vergelijking

Het Republikeinse Congreslid Marjorie Taylor Greene heeft op een persconferentie haar excuses aangeboden. Beeld EPA

‘Ik heb een fout gemaakt en dat zit me nu al enige tijd dwars’, aldus de Amerikaanse politica. ‘Ik heb dingen gezegd waarvan ik weet dat ze beledigend zijn, en daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden.’ Ze voegde eraan toe dat ‘er niets vergelijkbaar’ is met de Jodenvervolging.

De uitspraken die Greene zo'n drie weken geleden deed, leidden tot grote ophef in de Verenigde Staten. Ze zei onder meer dat ‘gevaccineerde werknemers een vaccinatiebewijs krijgen, net zoals de nazi’s Joden dwongen een gouden ster te dragen’, wat haar op veel kritiek kwam te staan van zowel prominente Democraten als Republikeinen. Desondanks bleef ze tot maandag haar uitspraken verdedigen.

Greene staat bekend om de complottheorieën die zij geregeld verspreidt. Ze toonde zich een aanhanger van QAnon en herhaalde meermaals de valse bewering van de voormalige president Donald Trump dat hij de verkiezingen op 3 november vorig jaar zou hebben gewonnen. Ook zou ze in 2018 en 2019 steun hebben betuigd aan oproepen om kopstukken van de Democratische partij te laten executeren of daar zelf toe hebben opgeroepen. In het debat over de door tieners aangerichte bloedbaden op Amerikaanse scholen beweerde ze dat de schietpartijen in scène zijn gezet, omdat de Democraten wapenbezit willen beperken.

Sommige fractiecollega’s vonden dat Greene uit de fractie zou moeten worden gezet. Maar de meeste Republikeinen in het Huis bleven achter haar staan, omdat Greene veel steun geniet van Trump.