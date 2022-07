Omstreden premier Wickremesinghe benoemd tot president Sri Lanka

Demonstranten eisen het ontslag van Ranil Wickremesingh in Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. Beeld AP

Ranil Wickremesinghe, die door de regeringscoalitie was voorgedragen, maakt de ambtstermijn af van Rajapaksa, die in 2024 afloopt. Zijn verkiezing is omstreden, omdat de demonstranten willen dat ook hij opstapt. Zij vinden hem medeverantwoordelijk voor de slechte economische situatie waarin Sri Lanka verkeert. Het is al maanden onrustig in het land. De demonstranten zijn met name boos vanwege de sterke prijsstijgingen en de corruptie in het land.

Wickremesinghe werd in mei aangesteld als premier, nadat de broer van de president, Mahinda Rajapaksa, was afgetreden van die positie vanwege de protesten. Vorige week dwong de volkswoede president Gotabaya Rajapaksa om het land te verlaten en benoemde hij Wickremesinghe tot waarnemend president.

Normaal gesproken wordt de president in Sri Lanka verkozen door het volk, maar als de positie voor het einde van de ambtstermijn vrij komt, is het aan het parlement om een opvolger te benoemen. Vanwege de premiers geringe populariteit had slechts een handvol van de in totaal 225 parlementariërs van tevoren aangegeven op hem te zullen stemmen. Toch kreeg hij 134 stemmen, tegenover 82 voor zijn belangrijkste rivaal.

Dat wijst erop dat Wickremesinghe niet alleen steun geniet van de regeringspartij SLPP. Hij nodigde de oppositiepartijen dan ook uit om met hem samen te werken: ‘Ik hoef jullie niet te vertellen in welke toestand ons land verkeert. Nu de verkiezing voorbij is, moeten we een einde maken aan deze verdeeldheid. We hadden 48 uur om verdeeld te zijn, maar vanaf nu sta ik klaar om met jullie in gesprek te gaan.’

Ranil Wickremesinghe, de nieuwe president van Sri Lanka. Beeld AP

Wickremesinghe voert als premier en minister van Financiën al enige tijd onderhandelingen met het IMF over een financieel steunpakket voor het noodlijdende land. Volgens SLPP-partijsecretaris Sagara Kariyawasam is hij daarom de enige juiste persoon om het land op dit moment te leiden. ‘Dit is een economische crisis en geen politieke crisis’, zei hij na de stemming. ‘Wij vinden dat Ranil Wickremesinghe de enige persoon is met de ervaring, kennis en capaciteiten om oplossingen te vinden voor de economische crisis.’

De vraag is of de demonstranten in Sri Lanka zich daar ook in kunnen vinden. Wickremesinghe was al zes keer premier en deed twee keer eerder zonder succes een gooi naar het presidentschap. Hij wordt gezien als lid van het politieke establishment dat verantwoordelijk is voor de economische crisis waar het land in zit. Volgens critici heeft hij bovendien verschillende onderzoeken naar de Rajapaksa’s vanwege corruptie en mensenrechtenschendingen vertraagd. De afgelopen dagen waren de protesten enigszins verstomd, maar het is niet ondenkbaar dat zijn verkiezing het vuur opnieuw zal oppoken.