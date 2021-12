Nieuws

Omstreden plan voor lithiummijn in Servië opgeschort

Mijnbouwbedrijf Rio Tinto heeft een project voor een lithiummijn in Servië stilgelegd, nadat de lokale overheid de toewijzing van land voor het project had geblokkeerd. Afgelopen weken werd er massaal gedemonstreerd in het land tegen de komst van de vervuilende mijn.