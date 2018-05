Omstreden oud-premier Razak krijgt op valreep reisverbod in Shakespeariaans drama Maleisië

De Maleisische oud-premier Najib Razak en zijn vrouw zijn met een reisverbod gestopt in hun poging om het land te ontvluchten. Nu hangt Najib een een plek in de cel boven het hoofd, na een week vol Shakespeariaans drama in Maleisië.

Voormalig premier Najib Razak spreekt tijdens een persconferentie in Kuala Lumpur. Foto AP

De privéjet staat zaterdagochtend al klaar op het vliegveld van Kuala Lumpur. Wat daar allemaal in zit weet niemand, maar wel lekt uit wie er op de passagierslijst staan: de in opspraak geraakte Maleisische oud-premier Najib Razak en zijn vrouw, Rosmah Mansor.

Als bestemming staat de Indonesische hoofdstad Jakarta vermeld, maar daar zullen ze zaterdag niet aankomen. Najib en Rosmah krijgen op de valreep een uitreisverbod. Hun paspoorten worden ingetrokken en ze mogen Maleisië niet meer uit. Ze zullen zich moeten verantwoorden voor corruptie op een schaal zoals de wereld die maar zelden heeft gezien.

Najib en Rosmah 'wilden er alleen een paar daagjes tussenuit'

Najib weet zich betrapt, maar speelt nog even de vermoorde onschuld: 'Ik hoor net pas van het uitreisverbod', zegt hij. 'Ik respecteer die beslissing natuurlijk, en zal met mijn familie in Maleisië blijven.'

Hij ontkent dat hij wilde vluchten. Hij en Rosmah wilden er alleen een paar daagjes tussenuit. Na ruim veertig jaar in de politiek, de zeer zware verkiezingen van afgelopen week en het verlies daarvan wilde hij 'even tijd met zijn gezin', zegt hij, omdat hij dat 'in al die jaren te weinig had gezien'. Die family-time zou overigens ultra-kort zijn: hij zou niet meer dan twee dagen in Jakarta zijn en dan weer terugkeren naar Maleisië. Zegt hij.

Paspoorten ingetrokken

Lang niet iedereen gelooft dat. Om te beginnen staat Jakarta niet echt bekend als een stad om even in bij te komen, en ook het feit dat Najib zijn reisplan pas toegeeft nadat zijn vertrek per privéjet is uitgelekt, maakt zijn verhaal er niet geloofwaardiger op. Ook de nieuwe premier, Mahathir Mohamad, gelooft er weinig van en verordonneert onmiddellijk na het bekend worden van Najib's vertrekplannen dat de paspoorten van het echtpaar moeten worden ingetrokken.

Mahathir had donderdagochtend op de vraag wat er nu met Najib zou gaan gebeuren nog gezegd: 'Wij zijn niet uit op wraak', maar hij wil hem zeker ook niet laten lopen. Er zullen 'koppen rollen' heeft de premier herhaaldelijk gezegd, en hij benadrukt dat iedereen die heeft meegedaan aan de 'kleptocratie' van het bewind van de gevallen premier zich zal moeten verantwoorden. Mahathir belooft dat niemand zijn straf zal ontlopen, én dat hij de verdwenen miljarden zal terughalen.

Miljarden weggesluisd

Als iemand zich zal moeten verantwoorden is het vermoedelijk Najib. Hij stond in 2009 aan de wieg van het investeringsfonds '1Malaysia Development Berhad' ('1MDB'), waaruit via offshore-rekeningen en dubieuze banken miljarden zijn weggesluisd. Het schandaal kreeg hem nauwelijks aan het wankelen. Hij overleefde zelfs de onthulling dat er 600 miljoen euro op zijn privérekening was opgedoken. Wie daar iets over zei, werd uit de partij geschopt.

Najib liet een officier van justitie zijn onschuld bevestigen, en negeerde alle onderzoeken naar '1MDB' in het buitenland. Amerika bijvoorbeeld. Daar blijkt '1MDB'-geld te zijn gebruikt voor de aankoop van een jacht van 260 miljoen dollar, peperduur onroerend goed in New York, een Picasso, én een diamant van 22 miljoen euro voor Rosmah Mansor. De VS noemen Najib in hun onderzoek niet bij naam, maar noemen wel 'Malaysian official 1', als de ontvanger van honderden miljoenen.

Shakesperiaans drama

Het uitreisverbod is het nieuwste hoofdstuk in het Shakespeariaanse drama dat zich in Maleisië ontvouwt. Een drama waarin de gewezen 'dictator' Mahathir de democratie redt, zijn gehate leerling en opvolger Najib afzet, en zijn grootste tegenstander Anwar Ibrahim uit de kerker haalt om hem als een verloren zoon aan zijn hart te drukken.

Mahathir heeft zijn toenmalige vicepremier Anwar zelf in 1999 in de cel laten gooien, nadat ze ruzie hadden gekregen over het economisch beleid. Nadat Mahathir in 2003 met pensioen was gegaan, kwam Anwar vrij, en bracht hij als leider van de oppositie Najib Razak aan het wankelen. Deze ruimde hem in 2015 op dezelfde manier als destijds Mahathir uit de weg. Anwar verdween opnieuw voor 5 jaar in de cel.

Een nederlaag die niemand voor mogelijk hield

Het duivelspact van Mahathir en Anwar was een politieke pirouette die niemand voor mogelijk had gehouden. De afkeer van de corrupte en de impopulaire Najib was kennelijk zo groot dat de twee besloten het verleden te vergeten en samen ten strijde te trekken. Vanuit de gevangenis spoorde Anwar zijn oppositie aan, en Mahathir leidde diezelfde oppositie (die hij vroeger te vuur en te zwaard had bestreden) door een lange en slopende campagne naar de overwinning. Najib leed een nederlaag die niemand voor mogelijk hield.

Anwar komt dinsdag vrij. Hoe het dan met hem verder gaat, is nog niet helemaal duidelijk. De afspraak is dat de net beëdigde Mahathir Mohamad een stap terug zal doen, en dat Anwar dan premier wordt. Daarvoor moet Anwar wel eerst een zetel krijgen in het parlement, want alleen een parlementariër mag premier worden. Dat moet nog worden geregeld in een tussentijdse verkiezing. Als dat is gebeurd kan de 92-jarige Mahathir eindelijk echt met pensioen.

Najib kan zich opmaken om de plaats van Anwar in de cel in te nemen. Zijn val werd zaterdag bekroond door het reisverbod, en door een topberaad van zijn partij UMNO, waarop hij al zijn partijfuncties neerlegde. Vanaf nu staat hij er alleen voor.