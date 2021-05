Omstreden ondernemer Omar Munie voor de rechter wegens enorme huurachterstand van zijn winkel

De Haagse tassenontwerper Omar Munie in zijn atelier. Beeld Henriette Guest / HH

De zaak is opmerkelijk omdat tassenmaker Munie bij het vestigen van zijn bedrijf op de prestigieuze locatie hulp kreeg van de gemeente Den Haag en de ondernemer die hem nu voor de rechter sleept. Munie werd het pand in 2018 door de gemeente Den Haag gegund in een onderhandse verkoop, vanwege het ‘maatschappelijk belang’ van zijn onderneming. Zo zou hij vluchtelingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen.

Omdat Munie geen lening van banken kreeg, financierde ondernemer Jeroen de Wilde de aankoop. Ook leende hij Munie geld om schulden bij onder meer de fiscus af te lossen, en verbouwde hij de winkel voor Munie. Die betaalde vanaf het eerste moment geen huur. De Wilde bevestigt de rechtszaak, maar wil er inhoudelijk niet te veel over zeggen. ‘Ik geloofde aanvankelijk in het verhaal van Munie en wilde hem helpen, maar heb me enorm in hem vergist en ben diep teleurgesteld. Deze man moet gestopt worden.’

Via rechter wil De Wilde de tassenmaker uit het pand laten zetten. Eerder had Munie de pandeigenaar voorgesteld de huurovereenkomst te ontbinden als hij 250 duizend euro mee zou krijgen. ‘Daar ben ik natuurlijk niet mee akkoord gegaan', aldus De Wilde. Munie was niet bereikbaar voor commentaar.

Nierstichting

Munie gold de afgelopen tien jaar als succesvol tassenontwerper, die overal uitdroeg hoe hij op 9-jarige leeftijd vanuit Somalië naar Nederland was gevlucht en na zijn studie een bloeiend bedrijf had opgezet. Binnen de onderneming wilde hij vluchtelingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zetje geven om ook hun dromen waar te maken. Ook was Munie, zelf nierpatiënt, vijf jaar lang ambassadeur voor de Nierstichting.

De winkel van Munie in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Maar de ondernemer kwam vorig jaar in opspraak door verschillende affaires. Zo bleek dat hij arbeidsongeschikten en vluchtelingen die in zijn atelier werkten te laat betaalde en hun pensioenpremies niet afdroeg. De rechter moest eraan te pas komen om verschillende oud-werknemers alsnog hun geld te doen toekomen. Een deel van deze werknemers was via de gemeente Den Haag bij Munie terecht gekomen.

Ook verbrak de Nierstichting vorig jaar de banden met Munie nadat uit een verhaal in de Volkskrant gebleken was hoe Munie op gewiekste wijze een vrouw met wie hij een relatie was aangegaan, had overgehaald een nier aan hem te doneren. Vrijwel direct na de donatie verbrak hij het contact met de vrouw.

Over de verkoop van het monumentale pand oordeelde de Auditdienst Rijk van het ministerie van Financiën eind vorig jaar dat die op een rommelige en ondoordachte wijze had plaatsgevonden. Bij de verkoop werd door het Rijksvastgoedbedrijf nauwelijks stilgestaan bij het veiligheidsrisico dat de verkoop voor het koninklijk huis opleverde. Het pand biedt uitzicht op werkkamers van prinses Beatrix. De gemeente Den Haag trad bij de verkoop op als tussenpersoon, omdat het Rijksvastgoedbedrijf het pand niet rechtstreeks aan particulieren mocht verkopen.