Omstreden ‘nationaliteitswet’ Israël aangenomen, ondanks kritiek over racisme

Benjamin Netanyahu bij de klaagmuur in Jeruzalem. Foto Reuters

De wet, een initiatief van de Likoed-partij van premier Benjamin Netanyahu, bepaalt dat ‘Israël het historische thuisland is van het Joodse volk, dat een exclusief recht heeft op nationale zelfbeschikking’. De wet maakt onder meer een einde aan de gelijkwaardigheid van Hebreeuws en Arabisch als talen van het land. Hebreeuws is de officiële taal, Arabisch krijgt ‘een speciale status’. Ongeveer 20 procent van de Israëliërs is Arabisch.

‘De meerderheid beslist’

Premier Netanyahu bejubelde de wet als ‘een mijlpaal in de annalen van het zionisme en de geschiedenis van de staat Israël’. Eerder had hij, verwijzend naar de felle kritiek vanuit Arabische hoek, gezegd ‘dat de meerderheid beslist’. Volgens het Arabische parlementslid Ahmed Tibi betekent de wet ‘de dood van de democratie’ in Israël. Netanyahu wierp tegen dat Israël het enige land in het Midden-Oosten is dat gelijke rechten van alle bevolkingsgroepen respecteert.

De wet werd met 62 tegen 55 stemmen aangenomen en geldt als een van de belangrijkste wetten, zo niet de belangrijkste, sinds de oprichting van de staat Israël, zeventig jaar geleden. Israël kent geen grondwet.

In de nieuwe wet wordt vastgelegd dat Joden uit de hele wereld het recht hebben zich te vestigen in Israël, waar dan ook. Tegenstanders van de wet – ook anderen dan Arabische Israëliërs – beschouwen dat als een aanmoediging voor de uitbreiding van nederzettingen in bezet gebied.

Ook nationale symbolen als de vlag en het volkslied zijn verankerd in de wet, alsmede Joodse feestdagen. Volgens Netanyahu gaat het om niet minder dan ‘de basisprincipes van ons bestaan’. Hij sloot zijn betoog in de Knesset af met de woorden: ‘Lang leve de staat Israël’.