Omstreden maar effectief Oekraïens strijdmiddel: gevangen Russische soldaten die huilend hun moeder bellen

Gewapende pro-Russische militairen in uniformen zonder insignes bij een vrachtwagen in Rybinskoje, een plaats in de separatistische regio Donetsk. Beeld Alexander Ermochenko / Reuters

‘Niet huilen, mama, maak je geen zorgen’, zegt een gevangengenomen Russische militair via een mobieltje dat hem wordt voorgehouden tegen zijn snikkende moeder in Rusland. ‘Alles is goed met me. Ik bevind me in krijgsgevangenschap in Belarus, o nee, ik bedoel in Oekraïne... het is belangrijk dat jullie doorgeven wat we hier doen. Wat hier gebeurt, gaat alle perken te buiten. Onze troepen bombarderen ziekenhuizen, kleuterscholen, kraamklinieken.’

Op andere videobeelden die door het Oekraïense leger op sociale media worden verspreid, vertellen gevangengenomen Russische militairen dat ze niet wisten dat ze naar Oekraïne zouden worden gestuurd om tegen de Oekraïners te vechten. Anderen dachten dat ze als bevrijders zouden worden verwelkomd door de Oekraïners, die volgens het Kremlin onder een bewind van ‘neonazi’s’ zuchten.

‘Wij zijn godverdomme helemaal geen vredestroepen, zoals ze zeggen’, zegt een andere krijgsgevangene huilend tegen zijn moeder in Rusland. ‘We zijn bezetters, mama... het is echt een nachtmerrie.’

Naarmate de ‘speciale militaire operatie’ van Rusland tegen Oekraïne langer duurt, stijgt het aantal gesneuvelde Russische militairen snel, evenals het aantal soldaten die krijgsgevangen zijn gemaakt door de Oekraïners. Hoeveel het er zijn, is onduidelijk. Volgens Kyiv hebben sommige Russische soldaten zich overgegeven omdat ze zich bedrogen voelen door hun commandanten.

Dienstplichtigen

Volgens de Russische wet mogen dienstplichtige militairen niet worden ingezet bij operaties als de huidige in Oekraïne. Maar hoewel president Poetin verzekert dat er alleen maar beroepsmilitairen en kontraktniki (soldaten met een kortlopend contract) aan de militaire operatie meedoen, zeggen tal van krijgsgevangenen dat zij wel degelijk voor de dienstplicht waren opgeroepen.

De videobeelden maken deel uit van een bewuste campagne van de Oekraïners om de stemming onder de Russen te beïnvloeden. De Oekraïense autoriteiten hebben ook een site opgezet, Okkoepant (Bezetter), met een lijst met namen van krijgsgevangenen met ernaast een knopje waarmee familieleden via e-mail contact kunnen opnemen. Ook kunnen bezorgde ouders uit Rusland naar een speciaal nummer bellen voor informatie over hun zoons bij de troepen in Oekraïne van wie ze niets meer hebben vernomen.

‘Het zijn krachtige, indrukwekkende beelden’, zegt oud-commandant van de landmacht Mart de Kruif. Maar het doet hem ook ‘pijn’ om ernaar te kijken. ‘We hebben wereldwijd met elkaar afgesproken dat je krijgsgevangenen met respect moet behandelen. Het enige wat ze hoeven te geven is hun naam, rang en identificatienummer. Ze inzetten voor propagandadoeleinden mag simpelweg niet.’

De Kruif: ‘Toen gevangen Britse piloten in Irak (tijdens de Golfoorlog, red.) op tv werden verhoord, vonden we dat allemaal schandalig. Nu het met de Russen gebeurt, blijven we stil.’

Onder dwang

Het Russische Comité van Soldatenmoeders, een actiegroep die al sinds de oorlog in Tsjetsjenië opkomt voor dienstplichtige militairen, zegt veel telefoontjes te krijgen van ouders die van hun zoons hebben gehoord dat ze onder dwang of met valse voorwendselen naar Oekraïne zijn gestuurd.

‘Moeders vertellen dat hun (dienstplichtige) zoons bellen met de klacht dat zij worden gedwongen een contract te tekenen’, zegt Olga Larkina, het hoofd van het Comité van Soldatenmoeders tegenover de onafhankelijke Russische nieuwssite Meduza. ‘Ze namen hun militaire dienstboekje in, zetten er een stempel in en klaar is Kees: nu zijn het kontraktniki.’

Ongetwijfeld zijn er ook ouders die trots zijn dat hun zoons meedoen aan wat Poetin afschildert als een heroïsche strijd tegen de neonazi’s en de fascisten in Oekraïne, maar het lijkt erop dat de berichten uit Oekraïne en de telefoontjes van gevangen soldaten toch onrust beginnen te zaaien in Rusland.

In Novokoeznetsk, diep in Siberië, kwam de plaatselijke gouverneur Sergej Tsiviljov onder vuur te liggen van bezorgde familieleden van soldaten die naar Oekraïne waren gestuurd. Ze verweten hem dat de autoriteiten de soldaten hadden misleid door te doen alsof het om een militaire oefening ging.

Kanonnenvoer

‘Ze werden als kanonnenvoer gestuurd’, roept een vrouw op beelden die Radio Free Europe/Radio Liberty kreeg toegespeeld van de bijeenkomst, die werd gehouden op de basis van de oproerpolitie Omon in de stad. Kennelijk was die belegd om de familieleden gerust te stellen nadat er berichten waren binnengekomen dat verscheidene militairen van de eenheid waren gesneuveld bij de gevechten om het stadje Boetsja, even ten noorden van Kyiv.

‘Waar is úw zoon?’, wilde een andere vrouw weten, toen Tsiviljov zich eruit probeerde te wurmen met de verzekering dat ‘niemand tegen iemand heeft gelogen’. ‘Hij zit op de universiteit’, moest hij toegeven.

De gouverneur weigerde in te gaan op verdere vragen van het publiek. 'Jullie kunnen hier nu zitten schreeuwen en iedereen de schuld geven, maar ik vind dat we geen conclusies moeten trekken zolang er een militaire operatie bezig is. We moeten geen kritiek uiten. Pas als het ophoudt, en het zal binnenkort afgelopen zijn.’ ‘Als iedereen dood is?’, roept een vrouw.