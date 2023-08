Omstreden kus bondsvoorzitter verscheurt Spaanse voetbalwereld, sponsoren haken af

Spelers van Atlético Madrid houden voor hun wedstrijd van afgelopen zaterdag een spandoek op uit solidariteit: '#aan jouw kant Jennifer Hermoso'. Beeld Handout via Reuters

De verwachting was dat Rubiales vrijdag zou opstappen na een spoedberaad van de Spaanse voetbalbond RFEF, maar de 46-jarige voorzitter verraste vriend en vijand door juist vol in de verdediging te gaan. Zo beschuldigde hij Hermoso van leugens. Een dag later schaarde de bond zich vierkant achter zijn voorzitter. Maandag houdt de voetbalbond opnieuw een spoedberaad over Rubiales’ positie.

Op het kantoor van wereldvoetbalbond Fifa is men het er wel al over eens dat Rubiales met zijn gedrag een grens heeft overschreden. De Fifa schorst hem daarom voor minimaal negentig dagen. In afwachting van het onderzoek dat de bond naar hem is gestart, is Rubiales uitgesloten van activiteiten op nationaal en internationaal niveau en mag hij geen contact opnemen met Hermoso. De Fifa wil zo de ‘fundamentele rechten’ van de voetballer beschermen.

Over de auteur

Pepijn de Lange en Dylan van Bekkum zijn algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Hermoso werd zes dagen geleden wereldkampioen en werd uitgeroepen tot de op een na beste speler van het WK. Toch gaat de aandacht sindsdien vrijwel uitsluitend naar de kus die Rubiales ongevraagd op haar mond plantte bij de uitreiking van de wereldbeker. De actie is tot in de hoogste regionen van de Spaanse politiek veroordeeld. Ruim tachtig Spaanse vrouwelijke voetballers weigeren voor het Spaanse team uit te komen zolang Rubiales op zijn post zit.

Inmiddels hebben ook sponsoren van de Spaanse voetbalbond en het vrouwenelftal zich uitgesproken tegen het aanblijven van Rubiales. Zo steunt luchtvaartmaatschappij Iberia ‘de noodzakelijke stappen die moeten worden gezet om de rechten en waardigheid van sporters te bewaken’. Ook opticiensketen Multiópticas, energiebedrijf Iberdrola en bierbrouwer Cervezas Victoria hebben zich solidair verklaard met Hermoso.

Binnen de gelederen van de Spaanse bond kiezen steeds meer mensen partij voor Jenni Hermoso. De bondscoach van de Spaanse voetballers, Jorge Vilda, applaudisseerde vrijdag nog toen Rubiales bekendmaakte in functie te blijven. Een dag later veroordeelde hij Rubiales’ actie alsnog. Volgens Spaanse media dienden daarnaast zaterdag elf leden van de technische staf van Vilda hun ontslag in uit onvrede over de gang van zaken en de opstelling van Rubiales.

Toch blijft de Spaanse bond zijn voorzitter openlijk verdedigen. In een verklaring meldde de bond zaterdag bereid te zijn juridische stappen tegen Hermoso te nemen. De bond probeert aan te tonen dat de kus met wederzijdse instemming plaatsvond, maar het bewijs is weinig overtuigend. Vier foto’s die de bond zaterdag vrijgaf, zouden moeten aantonen dat Hermoso Rubiales vlak voor de kus omhelsde en optilde. Hoe dat bewijst dat Hermoso ook een kus van Rubiales wilde, maakt de bond niet duidelijk.

Bij de woedende reacties op Rubiales’ houding speelt mee dat de kus niet het enige incident was na de WK-finale. Zo greep de voorzitter op het ereterras opzichtig naar zijn kruis en legde hij op het veld voetballer Athenea del Castillo over zijn schouder. Rubiales gaf volgens Spaanse media tijdens de spoedvergadering van vrijdag een halfuur durende toespraak waarin hij de schuld van alle ophef bij ‘vals feminisme’ legde.