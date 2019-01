Omstreden jacht met bijna tachtig man levert op: één dood zwijn

De bewegingsjacht op wilde zwijnen heeft tot nu toe weinig effect gehad. Beeld KINA

Zeventien jachtvelden, 79 jagers met geweer, 61 drijvers. Het is de ochtend van 5 januari 2019, de dag waarop de Wildbeheereenheid Zuidoost-Twente voor het eerst aan de ‘bewegingsjacht’ op wilde zwijnen gaat beginnen, toegestaan vanwege angst voor de zeer besmettelijke Afrikaanse varkenspest (AVP). Op landgoed Zonnebeek worden de van ongeduld popelende jagers op deze ‘unieke’ dag met koffie en Twentse krentewegge ontvangen. Als de jachthoorn heeft geklonken, sluiten ze met erwtensoep en een drankje de dag af. En op het jachttableau: welgeteld één wild zwijn.

In oktober 2018 gaf minister Carola Schouten (Landbouw) dispensatie voor de in Nederland verboden bewegingsjacht. Ze deed dit nadat de AVP vanuit Oost-Europa België had bereikt. ‘Ter voorkoming van een ernstig ontwrichtende dierziekte’ voor de Nederlandse varkenshouderij wilde ze de kans op verspreiding voorkomen door de populatie zwijnen preventief te verkleinen. En dus stond de minister, mede op hun verzoek, de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel deze wildere vorm van jacht toe voor zolang als de dreiging van de pest aanhoudt.

Was dat ene zwijn die onrust in de natuur wel waard? Bij bewegingsjacht sturen drijvers de dieren in de richting van jagers, die ze vanaf hun vaste plek beschieten. De ontwrichting voor de natuur is beperkter dan bij de eveneens verboden drijfjacht, omdat honden worden aangelijnd en de zwijnen niet worden opgejaagd. Toch is de kans op ecologische schade, verstoring en verwondingen bij dieren groter dan bij de ‘aanzitjacht’, waarbij in een bakje op een paal wordt afgewacht tot het dier uit zichzelf verschijnt.

‘Het toestaan van grootschalige jacht op gezonde wilde zwijnen is in deze fase niet alleen buitenproportioneel, maar ook ineffectief’, reageerde Natuurmonumenten vorig jaar op het besluit van Schouten. De opbrengst van het werk van 140 man in Twente bevestigt hun gelijk. Henk-Jan Schuurink, bestuurslid van Wildbeheereenheid Zuidoost-Twente, moet dit ook toegeven. ‘Het was inderdaad veel gedoe voor weinig opbrengst.’ Nog geen reden voor het ministerie om nu te stoppen met de bewegingsjacht; de verstoring zou meevallen door de grote omvang van de jachtvelden.

De Brabantse wildbeheereenheid Zuidoost-Kempen ging 16 november als eerste op bewegingsjacht en had met tien geschoten wilde zwijnen meer succes. Mag zo zijn, in Zuidoost-Twente geloven ze niet meer in bewegingsjacht. Schuurink: ‘Gezien het resultaat gaan we het daarom dit jaar niet nog een keer doen. Het is toch een aanslag op de natuur en we willen de zwijnen niet te veel verstoren.’

Het verbaast Schuurink wel dat hun interne jachtverslag ongevraagd door de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer online is gezet. Want met opzet had hij de pers niet benaderd. ‘Niet dat we iets stiekems doen hoor’, zegt hij. ‘Maar we liggen als jagers toch onder de loep met dat hoge bambi-gehalte in ons land. Kijk maar: in Nederland worden miljoenen dieren geslacht voor consumptie. Wij schieten één wild zwijn en de Volkskrant belt mij direct op.’