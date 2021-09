Omstreden huizenopkoper Blackstone betaalt door fiscale truc geen belasting in Nederland

Door de fiscale truc loopt de Belastingdienst miljoenen aan vennootschapsbelasting mis. Blackstone kan bovendien meer betalen voor Nederlandse woningen dan concurrenten. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Ook in de Millinxstraat in Rotterdam-Zuid heeft Blackstone woningen opgekocht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het Amerikaanse bedrijf Blackstone begon in 2019 met het opkopen van woningen in Nederland, met name in Amsterdam, maar ook in Rotterdam en Utrecht. Inmiddels bezit het bedrijf zo’n 1.700 woningen in Nederland. Uit de jaarrekening blijkt dat Blackstone eind 2020 voor circa 793 miljoen euro aan woningen in Nederland op de balans had staan. Dat bezit is ondergebracht in Nederlandse vennootschappen, die onderdeel uitmaken van een structuur met vennootschappen in Luxemburg, de Kaaimaneilanden en Jersey.

Daar belanden uiteindelijk de winsten van het vastgoed, waar ze tegen zeer lage tarieven belast worden. In Nederland hoeft nauwelijks of geen belasting te worden betaald, omdat de Nederlandse vennootschappen op papier verlies lijden. Dat verlies wordt gecreëerd door de rentelasten over schulden die de Nederlandse vennootschappen hebben bij de Luxemburgse vennootschappen. Die rentelasten kan Blackstone in Nederland van de huurinkomsten aftrekken – waardoor er geen winst overblijft en er dus ook geen belasting betaald hoeft te worden over de ontvangen huur.

De verschuldigde rente hoeft overigens niet betaald te worden. Die wordt elk jaar opgeteld bij de lening. Daardoor wordt de schuld alleen maar groter en vervolgens ook de jaarlijkse renteaftrekpost.

‘Aasgier’

Het Amerikaanse Blackstone is een van de grootste investeringsbedrijven ter wereld, met een beurswaarde van 70 miljard euro en 550 miljard euro aan wereldwijd belegd vermogen. Het geld wordt gestoken in tal van sectoren, van datacenters, medische apparatuur en filmstudio’s tot casinohotels, banken en betaaldiensten. In het vastgoed is de firma de grootste investeerder ter wereld. Het bedrijf is opgericht en wordt geleid door de Amerikaanse miljardair Stephen Schwarzman, die daar in 2020 een totale beloning van 610 miljoen dollar (520 miljoen euro) voor kreeg.

Blackstone staat al jaren bekend om zijn agressieve belastingplanning, waarbij het onder meer gebruikmaakt van adviseurs als PwC en Deloitte. In 2017 dook het bedrijf ook op in de zogeheten Paradise Papers, gelekte administratie van internationaal advocatenkantoor Appleby. Uit die stukken bleek in detail welke trucs bedrijven en vermogende personen gebruiken om zo min mogelijk belasting te betalen.

Wat betreft de woningmarkt wordt de Amerikaanse steevast afgeschilderd als een roofzuchtige sprinkhaan op de woningmarkt. Leilani Farha, die tot april van dit jaar rapporteur huisvesting was van de Verenigde Naties (VN) noemt Blackstone een ‘aasgier’, die gaat voor maximale winst in plaats van betaalbare woningen in leefbare buurten.

Opmars in Nederland

De opmars van buitenlandse beleggers op de Nederlandse woningmarkt ligt politiek gevoelig. Minister Stef Blok riep internationale investeerders in 2015 op om Nederlandse huurwoningen te kopen. Die waren extra aantrekkelijk geworden door de liberalisering van de huurregels.

Die partijen kwamen inderdaad, van het Zweedse Heimstaden tot het Amerikaanse Blackstone, bleek twee jaar geleden uit de Volkskrant Huisbazen Top-300. Minister Kajsa Ollongren van Wonen zei toen in antwoord op Kamervragen over Blackstone dat er ‘nog weinig bekend is over deze specifieke casus’. Zij hoopte op beleggers die een ‘duurzame verbinding willen aangaan met de Nederlandse woningmarkt’.

De vraag is of de fiscale constructies van Blackstone met de Nederlandse woningen met de Belastingdienst zijn afgestemd. Een woordvoerder van de Belastingdienst laat weten dat ze geen commentaar geven op individuele casussen.

Reactie Blackstone

Blackstone zegt in een reactie dat het bedrijf voldoet aan de Nederlandse wetgeving en alle van toepassing zijnde belastingen betaalt. ‘De structuren die we gebruiken zijn in lijn met andere institutionele beleggers over de hele wereld. We hebben in de afgelopen vijf jaar meer dan 4 miljard euro geïnvesteerd in de groei en het verbeteren van onze Nederlandse vastgoedportefeuilles kantoor, logistiek, horeca, woningen en winkels, en we zijn er trots op meer dan 3.200 mensen in Nederland te hebben en 400 mensen in Luxemburg, die bijdragen aan de lokale economische groei in beide landen.’

De laatste jaren probeert de fiscus steeds harder op te treden tegen dergelijke vormen van belastingontwijking en agressieve belastingplanning, zoals het in jargon heet. Daarbij boekte de fiscus afgelopen zomer een belangrijke overwinning bij de Hoge Raad. Die oordeelde dat de Belastingdienst terecht een streep had gezet door een truc van een Frans investeringsfonds met de Nederlandse lingerieketen Hunkemöller.

Het Franse private-equitybedrijf had Hunkemöller na overname ook volgehangen met schulden. De lingerieketen hoefde de jaarlijkse rente niet te betalen. Die werd bij de lening opgeteld. Met deze constructie werd een renteaftrekpost gecreëerd, waardoor Hunkemöller verlieslatend werd en geen winstbelasting hoefde te betalen.

De Hoge Raad oordeelde dat de hele constructie uitsluitend was bedoeld om belasting te besparen en dat er daardoor sprake was van fraus legis, misbruik van recht. Er was sprake van ‘een nutteloze leenverhouding’, aldus de Hoge Raad.

‘In de gevarenzone’

Hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek van de Universiteit Leiden noemt de fiscale structuur van Blackstone ‘agressieve taxplanning’, die in de ‘gevarenzone van misbruik’ zit. Hij zegt dat het structuren zijn die heel veel voorkomen, maar waar de fiscus de laatste tijd tegen optreedt. ‘Daarom is iedereen in rep en roer door de Hunkemöller-zaak. Mogelijk is hier ook de scheidslijn tussen ontwijking en ontduiking overtreden. De fiscus is de laatste jaren echt een gevecht begonnen met private equity. Dit is eigenlijk zo’n geval. Maar dat moet uiteindelijk de Hoge Raad uitkristalliseren, of dit mag.’

Volgens Van de Streek heeft Blackstone door de fiscale structuur meerdere fiscale voordelen. Doordat er in de Nederlandse vennootschappen verlies wordt gemaakt – veroorzaakt door de rentelasten over de leningen die Blackstone vanuit Luxemburg heeft verstrekt – hoeft er in Nederland geen winstbelasting te worden betaald over de huurinkomsten uit de woningen. De jaarlijkse verliezen in Nederland kan Blackstone later weer gebruiken als het vastgoed in Nederland wordt verkocht. Deze zogeheten compensabele verliezen kunnen dan verrekend worden met de winst, zodat er uiteindelijk óók over de verkoopopbrengst minder belasting hoeft te worden betaald.