Omstreden gaspijpleiding naar Europa loopt opnieuw vertraging op

De start van de bouw van Nord Stream 2 in 2010 in Rusland. Beeld AP

Het besluit betekent vrijwel zeker dat de komende winter nog geen gas zal stromen door de 1200 kilometer lange pijpleiding die vanuit Rusland via de Oostzee naar het noorden van Duitsland loopt. Na het bekend worden van de nieuwe tegenslag voor het project stegen de Europese gasprijzen meteen naar het hoogste niveau sinds drie weken.

Sommige landen hadden juist gehoopt op verlichting als Nord Stream 2 eindelijk in bedrijf zou komen. Maar de toezichthouder op het Duitse energienetwerk liet dinsdag weten dat de uitbater van de pijpleiding, een Zwitsers bedrijf, niet in aanmerking komt voor de vergunning, omdat het niet in Duitsland is geregistreerd.

Tegenvaller voor Gazprom

Het is onduidelijk hoe lang het zal duren voordat het Zwitserse bedrijf een firma onder Duits recht heeft weten te vestigen. In ieder geval is het een flinke tegenvaller voor het Russische staatsenergiebedrijf Gazprom, dat hoopte dat Nord Stream 2 dit jaar eindelijk in bedrijf kon worden genomen.

De aanleg van de miljarden kostende pijpleiding werd eerder dit jaar eindelijk afgerond, nadat het jarenlang vertraagd was door tegenwerking van vooral de Verenigde Staten. Die dreigden met sancties tegen bedrijven en zelfs personen die bij de aanleg betrokken waren. De VS, maar ook sommige Europese landen, zijn tegen de pijpleiding omdat Rusland daarmee Oekraïne en Polen kan omzeilen als doorvoerlanden. Dat zou het Kremlin de mogelijkheid bieden die landen onder druk te zetten door de gaskraan dicht te draaien, zonder dat afnemers in andere Europese landen daar last van hebben.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel bleef echter achter het project staan. Volgens haar was het een puur commercieel project waarmee de Duitse overheid zich niet diende te bemoeien.

Amerikaanse sancties

Vooral president Donald Trump was fel gekant tegen het project, volgens sommigen ook omdat hij daarmee meer ruimte hoopte te krijgen voor het exporterenafzetten van schaliegas uit de VS op de Europese markt. Uit angst voor Amerikaanse sancties trokken verscheidene bedrijven, waaronder het Zwitsers-Nederlandse bedrijf Allseas, zich haastig terug uit het project.

Na zijn aantreden besloot president Joe Biden ‘in het belang van de Verenigde Staten’ af te zien van sancties. Volgens hem verstoorden die de relaties met de Europese bondgenoten, Duitsland voorop. Nu stuit het project weer op een nieuw obstakel.

Oekraïne reageerde opgetogen op het nieuws over de vertraging. Kiev hoopt dat het alsnog garanties kan krijgen dat de gastoevoer via de pijpleiding niet ten koste zal gaan van zijn positie als doorvoerland voor Russisch gas. Daar verdient het land ieder jaar miljarden euro's mee.