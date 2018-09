Omstreden ex-inlichtingenchef Maassen krijgt tóch geen promotie

De omstreden ex-chef van de Duitse inlichtingendienst, Hans-Georg Maassen, wordt toch niet weggepromoveerd tot staatssecretaris bij Binnenlandse Zaken, zoals de Duitse regering vorige week had besloten. In plaats daarvan krijgt hij een lagere functie op het ministerie.

Dit nieuwe compromis bereikten CDU, CSU en SPD zondagavond het zoveelste crisisberaad over Maassen. De voormalige inlichtingenchef moest zijn post verlaten na ongefundeerde uitspraken over vermeende ‘nepvideo’s’ van extreemrechts geweld in de Saksische stad Chemnitz. Het vorige compromis, waarin Maassen ook nog loonsverhoging kreeg, viel bij de SPD-achterban zo slecht dat partijleider Andrea Nahles vroeg om nieuwe onderhandelingen. Dat Merkel gehoor gaf aan deze oproep, toont aan hoe zwak de Duitse bondskanselier op het moment staat in eigen land.