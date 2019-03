Omstreden EU-plan voor export van WW-uitkeringen onverwachts uitgesteld

In een gezamenlijk document plaatsten de zes landen (Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk, Denemarken, Luxemburg) een lange reeks (7 pagina’s) kritiekpunten bij het principeakkoord over de WW-export dat EU-voorzitter Roemenië vorige week met het Europees Parlement sloot. Volgens de ambassadeurs van de zes landen is het Roemeense voorzitterschap zijn mandaat te buiten gegaan. Om te voorkomen dat het voorstel in de prullenbak zou belanden, drukte het voorzitterschap de pauzeknop in. Vermoedelijk vrijdag buigen de ambassadeurs zich opnieuw over de kwestie. Diplomaten waarschuwen dat uitstel nog geen afstel betekent.

Nederland, maar ook Duitsland en België, zijn ontstemd over het voornemen om Polen of andere EU-werknemers die buiten hun thuisland werkloos worden, het recht te geven zes maanden naar huis te gaan met behoud van hun WW-uitkering. Nederland vreest niet zozeer de kosten (geschat op 18-30 miljoen euro, een fractie van de 3,5 miljard euro die er per jaar naar WW-uitkeringen gaat) maar wel dat de Poolse werkloze thuis geen enkele moeite zal doen nieuw werk te vinden. Zijn uitkering is immers vaak hoger dan het loon van een baan in Polen.

Ook andere lidstaten hebben moeite met onderdelen van het principeakkoord, dat naast de WW-export het recht op zorg regelt en striktere controles bevat om misbruik van de socialezekerheidstelsels te voorkomen. Het is ongebruikelijk dat lidstaten in zo’n laat stadium van de Brusselse besluitvorming met zo veel fundamentele kritiek komen.

Klachtenlijst

Donderdag bespreken experts van de lidstaten, de Europese Commissie en het Roemeense voorzitterschap de klachtenlijst. Verschillende ambassadeurs waarschuwden woensdag dat een oplossing tijd zal vergen en mogelijk heropening van het principeakkoord met het Europees Parlement. In dat geval komt de optie van uitstel dichterbij, mogelijk tot eind dit jaar. Roemenië hecht er echter zeer aan het akkoord voor medio april (laatste zitting parlement voor de Europese verkiezingen) af te ronden. Roemeense diplomaten spreken over een ‘zeer gevoelig en uiterst complex dossier’.

Brusselse diplomaten zijn verbaasd over de late reactie van de Tweede Kamer. Het voorstel van de Commissie dateert uit december 2016. In februari 2017 stuurde toenmalig minister Koenders (buitenlandse zaken) een brief aan de Tweede Kamer waarin hij het voorstel uiteenzette, inclusief de Nederlandse kritiek erop. Vervolgens is er bijna anderhalf jaar in Brussel over onderhandeld tussen de lidstaten. Afgelopen maanden zijn er acht gespreksrondes met het Europees Parlement geweest om het principeakkoord te bereiken. Pas op het allerlaatste moment trok de Tweede Kamer aan de bel, mede door een uitzending van Nieuwsuur over de WW-export.