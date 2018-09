Omstreden Braziliaanse presidentskandidaat Bolsonaro na moordpoging aan de beterende hand

Jair Bolsonaro is aan de beterende hand. Donderdag werd de extreem-rechtse Braziliaanse presidentskandidaat met een mes in zijn buik gestoken. Hij raakte daarbij zwaargewond, maar is nog volop in de race en twittert er vanuit zijn ziekenhuisbed lustig op los. Tot de eerste ronde op 7 oktober zal Bolsonaro alleen op sociale media campagne voeren, zijn zoon Flávio en vice-presidentskandidaat Hamilton Mourão nemen op straat de zaken waar.

‘Mijn vader loopt alweer’, roept Flávio Bolsonaro zondag vanaf een geluidswagen op de boulevard van Rio de Janeiro. ‘Hij is sterker dan ooit.’ De aanwezigen juichen. Flávio verontschuldigt zich voor zijn schorre stem: ‘Het waren moeilijke dagen’, verklaart hij. ‘Ik zag hoe een terrorist mijn vader om het leven probeerde te brengen, het leven van een man die de hoop is van miljoenen Brazilianen.’

Zaterdag twitterde Flávio een foto van zijn vader. Bolsonaro zit half rechtop in zijn ziekenhuisbed, met een antitrombose-maillot aan en slangetjes in zijn neus. Met beide handen maakt de oud-militair een schietgebaar. ‘Mijn vader is al met fysiotherapie begonnen’, aldus het bijschrift. Zondagochtend lieten ook de artsen weten dat ‘er duidelijke verbetering is opgetreden’ in de gezondheidstoestand van de presidentskandidaat.

Bolsonaro is een racistische, seksistische en homofobe presidentskandidaat, en heeft van het bestrijden van corruptie en criminaliteit zijn stokpaardje gemaakt. Hij belooft de militaire politie een vrijbrief te geven om criminelen te vermoorden, ‘deugdzame burgers’ moeten het recht krijgen gewapend over straat te gaan. Hij wil scholen onder militair bewind stellen, om ervoor te zorgen dat ‘kinderen niet meer worden geïndoctrineerd door communistische leraren’.

Flinke impuls

Maandag worden voor het eerst na de aanslag peilingen gepubliceerd, de verwachting is dat Bolsonaro flink stijgt. Bolsonaro is kandidaat voor een hele kleine partij en heeft daardoor bijna geen recht op gratis zendtijd voor politieke partijen, maar de afgelopen dagen was de kandidaat vrijwel onophoudelijk op televisie en dat heeft zijn bekendheid een flinke impuls gegeven. Overigens was hij ook voor de moordpoging al vrij zeker van een plek in de tweede ronde.

De twaalf tegenkandidaten van Bolsonaro zijn na de aanslag van toon veranderd. De centrumrechtse Geraldo Alckmin, die eerder in zijn campagnespotjes felle kritiek uitte op Bolsonaro, refereert voorlopig niet meer aan zijn rivaal. De centrumlinkse Marina da Silva, die haar afkeer van de ideeën van Bolsonaro breed kenbaar maakte, werpt zich nu op als ‘verzoener van Brazilië’. Ook zij doet geen directe aanvallen meer.

Het team van Bolsonaro daarentegen lijkt niet van koers te veranderen. ‘Ik weet zeker dat de dader van de Arbeiderspartij is’, aldus generaal Hamilton Mourão, vicepresidentskandidaat van Bolsonaro. Dat klopt niet, de dader was tot 2014 gelieerd aan een andere linkse partij, er is bovendien geen enkele aanwijzing dat hij in opdracht heeft gehandeld. Zijn advocaten gooien het op ontoerekeningsvatbaar, de man zou al jaren psychische problemen hebben.

Maar Arbeiderspartij PT is de grootste vijand van Bolsonaro, die een groot deel van zijn campagne wijdt aan het zwartmaken van PT-kandidaat Lula. ‘Zij willen geweld gebruiken, maar wij zijn hier de professionals in het gebruiken van geweld’, aldus generaal Mourão op dreigende toon. Ook Gustavo Bebianno, voorzitter van Bolsonaro’s partij PSL, laat geen ruimte voor twijfel: ‘Nu is het oorlog.’