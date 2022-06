Omstreden bestuurder scholengemeenschap stapt op na eis minister

Minster van Onderwijs Dennis Wiersma. Beeld ANP

Wiersma eiste in april dat de bestuurder, Misha van Denderen, zo snel mogelijk plaats moest maken. De minister dreigde de geldkraan voor de scholengemeenschap, met acht scholen door het hele land, dicht te draaien als de bestuurder geen gehoor zou geven aan zijn oproep. Het ministerie noemde de maatregel ‘uitzonderlijk maar noodzakelijk, omdat er op de scholen veel mis is en er geen vertrouwen meer is in deze bestuurder’.

De minister kwam tot zijn eis na publicatie van een kritisch rapport van de Onderwijsinspectie. Daaruit bleek dat de scholengemeenschap kampt met aanhoudend financieel wanbeleid. Het bestuur besteedde onderwijsgeld jarenlang verkeerd. In maart deed de inspectie al aangifte tegen de bestuurder vanwege het vermoeden dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Om welke feiten die aangifte gaat is niet bekend.

Volgens de inspectie werd de afgelopen jaren in totaal 22,5 miljoen euro verkeerd uitgegeven. Zo’n 16 miljoen euro daarvan werd geïnvesteerd in vastgoed, zoals schoolgebouwen die in bezit waren van stichtingen van Van Denderen. Die werkwijze is niet toegestaan omdat de inspectie de besteding van het geld niet kan controleren. Het bestuur gaf ook 2,2 miljoen euro aan vrijwillige ouderbijdragen uit aan vastgoed terwijl dat geld eigenlijk bedoeld was voor taalreizen van leerlingen.

Wiersma vindt het goed dat Van Denderen ‘tot de conclusie is gekomen dat hij in het belang van de leerlingen beter kan vertrekken’, schrijft de minister in een toelichting. De scholengemeenschap komt nu onder leiding te staan van vijf bestuurders die door het ministerie zijn aangewezen. ‘Het interim-bestuur gaat samen met het personeel hard aan de slag om de gang van zaken binnen de SvPO-scholen op orde te krijgen’, aldus Wiersma.

Kwaliteit onderwijs ondermaats

Naast het financiële wanbeleid waren er al langere tijd signalen dat het onderwijs op enkele SvPO-scholen te wensen overliet. Al in 2021 werd de scholengemeenschap onder verscherpt toezicht gesteld nadat bleek dat de kwaliteit van toetsen, lessen en de begeleiding van leerlingen ondermaats was. Zo voerden docenten niet altijd alle resultaten van leerlingen in.

Drie van de acht scholen, in Hoorn, Amsterdam en Utrecht, scoorden vorig jaar zelfs ‘zeer zwak’. ‘Als je op een van deze scholen zit, krijg je niet altijd het onderwijs dat je verdient’, schreef de minister in april. De minister hoopt nu dat het interim-bestuur het tij op de scholen kan keren. ‘We volgen de ontwikkelingen in de kwaliteit op de voet, zodat het onderwijs snel verbetert.’

Intussen is de inspectie bezig met het terugvorderen van de miljoenen aan verkeerd besteed onderwijsgeld. Voorwaarde is dat er geen gevolgen zijn voor de kwaliteit van het onderwijs op de SvPO-scholen.