Omstreden baas Amerikaans milieuagentschap neemt ontslag

Protesten tegen Scott Pruitt. Foto REUTERS

Trump maakte het vertrek van Pruitt donderdagmiddag per tweet bekend.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will... Donald J. Trump

Pruitt was het gezicht van de rigoureuze dereguleringsagenda van de regering-Trump. Met Pruitt aan zijn zijde stapte de president uit het Klimaatakkoord van Parijs, en met hem aan zijn zijde kondigde hij aan de door Barack Obama aangekondigde efficiëntie-eisen aan auto’s te schrappen.

Pruitt wordt opgevolgd door Andrew Wheeler, de huidige nummer 2 van de EPA, een voormalige kolenlobbyist die naar alle waarschijnlijkheid het fossiel-vriendelijke beleid van Trump even loyaal zal uitvoeren.

Pruitt was tot twee jaar geleden de openbare aanklager van Oklahoma, een belangrijke steenkoolstaat. In die hoedanigheid spande hij rechtszaken aan tegen de EPA, met name het besluit van het agentschap om de uitstoot van broeikasgassen te reguleren. Volgens Pruitt tasten broeikasgassen de luchtkwaliteit niet aan, en behoren ze daarom niet tot het takenpakket van de federale milieudienst.

Scott Pruitt. Foto REUTERS

Declaraties

De milieu-onvriendelijke houding is niet de reden voor het vertrek van de milieubaas. Dat zat hem in de hoge declaraties die hij indiende voor eersteklas dienstreizen en voor zijn beveiligers, die hij onder meer meenam naar een familie-uitje naar Disneyland. Hij wilde een kogelvrij bureau kopen (daar zag hij van af) en besteedde 43 duizend dollar aan een telefooncel waarin hij niet afgeluisterd zou kunnen worden. Ook schakelde hij ondergeschikten in voor privé-klusjes, zoals de aanschaf van een (gebruikt) matras in het Trump-hotel.

In april oordeelde het Bureau voor Regeringsethiek dat de daden van Pruitt ‘zorgen baren of de directeur zijn publieke functie gebruikt voor privé-gewin, in strijd met ethische regels’.

Dat werd zelfs sommige Republikeinen en rechtse stemmen in Amerika te veel. ‘Pruitt is het moeras’, twitterde Fox News-presentator Laura Ingraham deze week, met een verwijzing naar de ‘swamp’ van corruptie in Washington die Trump altijd beloofde te bestrijden. ‘Maal het droog.’