Omikronvariant is dominant in Amsterdam en de besmettingen stijgen, vorige week 1.000 meer Nederlanders overleden dan verwacht

Meer besmettingen gemeld in Amsterdam, waar omikron al dominant is

De landelijke besmettingscijfers dalen vooralsnog met 15 procent op weekbasis. Maar in de regio Amsterdam-Amstelland worden al 10 procent meer positieve tests gemeld. Waarschijnlijk komt dit door de besmettelijker omikronvariant, die al in ruwweg de helft van de onderzochte Amsterdamse testmonsters wordt aangetroffen. In andere delen van Nederland veroorzaakt de nieuwe variant naar schatting een kwart van de besmettingen, blijkt uit RIVM-cijfers.

In Amsterdam bleek het op maandag 20 december in 48 procent van de monsters te gaan om omikron. Op basis van voorlopige data blijkt dat dit percentage een dag later al was gestegen naar 58.

Dat omikron ook elders in het land in opkomst is, wordt duidelijk uit labresultaten van Saltro en Synlab. Bij Saltro lag het percentage op 20 december op 12,7 procent. Bij Synlab, dat cijfers heeft tot en met woensdag 22 december, is al in 23,3 procent van de gevallen sprake van de omikronvariant.

Vorige week stierven 1.000 Nederlanders meer dan verwacht

In de week tot en met 19 december zijn naar schatting 4.100 Nederlanders overleden, voor de vijfde week op rij zijn dat er zo’n duizend meer dan het Centraal Bureau voor de Statistiek zou verwachten zonder coronapandemie. De oversterfte daalt wel voor de tweede week, doordat er 200 mensen minder overleden dan een week eerder.

Er stierven in de genoemde week 2.370 80-plussers en 1.650 bewoners van zorginstellingen, respectievelijk 700 en 500 meer dan verwacht.

Het RIVM meldde in dezelfde week 356 sterfgevallen door covid-19. Voor overleden coronapatiënten geldt geen meldplicht, bij eerdere besmettingsgolven bleek coronasterfte een groot deel van de oversterfte te verklaren.