Omikronvariant circuleert al bijna twee weken in China, ‘moeilijk om uitbraak onder controle te krijgen’

De eerste lokale besmettingen met de omikronvariant werden zaterdag ontdekt in de havenstad Tianjin, zo’n 100 kilometer ten oosten van Beijing. Een 10-jarige scholier en een 29-jarige medewerker van een naschoolse opvang testten positief toen zij zich met lichte klachten bij een arts meldden.

Door onderzoek van hun contacten (1.347 personen in totaal) werden later die dag achttien gevallen gevonden, en zondag nog eens twintig gevallen. Het gaat in eerste instantie vooral om klasgenoten van de 10-jarige scholier, en familieleden. Ook in de provincie Henan werden twee omikrongevallen aangetroffen, onder meer bij een student die op 28 december vanuit Tianjin naar Henan was gereisd.

Op basis van de tijdslijn in Henan en de verspreiding in Tianjin concluderen Chinese virologen dat de omikronvariant al één tot twee weken in China circuleert. Op een persconferentie van het Center for Disease Control and Prevention van Tianjin zei de vicedirecteur dat ‘het mogelijk is dat de verspreiding in de gemeenschap al enige tijd gaande is.’

‘Gouden periode’ al voorbij

De Chinese viroloog Chang Rongshan zei in lokale media dat de eerste week, ‘de gouden periode’ voor het indammen van een uitbraak, al voorbij is. Hij voorspelde dat het moeilijk zou worden deze uitbraak met de gebruikelijke strategie van gerichte lockdown, contactonderzoek en testen onder controle te brengen, ook gezien de hogere besmettelijkheid van de omikronvariant.

Tianjin is zondag begonnen aan het testen van zijn volledige bevolking, in totaal 14 miljoen inwoners. Deze testronde moet maandagavond afgerond zijn. Virologen waarschuwden inwoners een FFP2-masker of dubbel masker te dragen en afstand te bewaren tijdens het aanschuiven voor deze massatesten.

Inwoners van Tianjin mogen de stad niet meer verlaten, tenzij voor noodzakelijke reizen en met toestemming van hogerhand. Normaal wordt er druk gependeld tussen Tianjin en Beijing. De Chinese autoriteiten hopen grote coviduitbraken te vermijden tijdens de Olympische Winterspelen, die op 4 februari beginnen.