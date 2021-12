Omikronstorm nadert snel: ‘Booster zal bepalen hoeveel extra maatregelen nodig zijn’

Demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) passeert Jaap van Dissel (RIVM) op weg naar het coronadebat in de Tweede Kamer. Beeld Bart Maat / ANP

1. De golf: eng maar onzeker

Zeshonderd ziekenhuisopnames per dag, plus nog eens ruim honderd ic-opnames per dag. Dat is wat ons land boven het hoofd kan hangen, als je Britse doorrekeningen van de naderende omikronstorm omrekent naar Nederland. De golf zou ons begin volgend jaar kunnen treffen en zelfs heftiger kunnen zijn dan de eerste coronagolf.

‘Ik zou bijzonder graag zeggen: brand meester, we zijn ervan af. Want iedereen heeft genoeg van het hele coronagebeuren’, zei Van Dissel woensdagochtend in een opvallend sombere presentatie voor de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Maar helaas zien we de opkomst van omikron. We zullen ons daar opnieuw toe moeten verhouden.’

Volgens de eerste prognoses zal de omikronvariant kort na de jaarwisseling de overhand krijgen in ons land, om vervolgens in enkele weken tijd alle andere varianten te verdringen. In Zuid-Afrika, maar ook in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, is zo’n stormachtige opmars van het virus momenteel al gaande. Alsof er iemand een kraan heeft opengezet, zo beschreef een Zuid-Afrikaanse arts zijn ervaring.

2. De ziekenhuisopnames: belangrijkste lichtpuntje

Belangrijkste strohalm waaraan iedereen zich vastklampt: in Zuid-Afrika lijkt de variant beduidend minder ziekmakend dan eerdere coronavirussen. ‘Dat zou ook bij ons een heel ander beeld geven’, aldus Van Dissel. De prognoses van de januarigolf gaan er immers van uit dat de omikronvariant net zo ziek maakt als eerdere varianten. ‘Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn.’

Maar de eerste, nog zeer prille Europese cijfers stellen niet gerust, benadrukte Van Dissel. Volgens de laatste gegevens van het Deense RIVM belanden er door omikron ongeveer net zo veel mensen in het ziekenhuis als door eerdere varianten. Dat is nog gebaseerd op slechts enkele tientallen patiënten, maar maak niet de vergissing dat omikron vast niet erger is dan een verkoudheid, waarschuwde Van Dissel. ‘Dat is deze variant helaas niet. We kunnen in elk geval al vaststellen dat er ook door deze variant mensen in het ziekenhuis belanden.’

Dat Zuid-Afrika zoveel milde gevallen rapporteert, kan ermee te maken hebben dat het virus vooral rondgaat onder jongere mensen. Die worden sowieso minder ziek van corona. ‘En het is daar bijna zomer’, aldus Van Dissel. ‘Een heel andere situatie dan hier, waar we het seizoenseffect tegen hebben.’

3. De vaccins: minder werkzaam

Belangrijkste reden waardoor omikron zoveel sneller om zich heen kan grijpen dan eerdere virusvarianten: hij is dermate gemuteerd dat hij ook weer mensen kan infecteren die een infectie hebben doorgemaakt of zijn ingeënt. Wie twee prikken AstraZeneca heeft gehad, is zelfs in het geheel niet meer beschermd tegen besmetting door de omikronvariant, blijkt uit de eerste Britse cijfers. En wie tweemaal is geprikt met Pfizer, zal ruwweg nog maar voor zo’n 30 procent beschermd zijn.

Dat is dan wel de bescherming tegen ‘gewone’ milde infectie – het krijgen van het virus. Volstrekt onduidelijk is intussen nog in hoeverre de vaccins nog beschermen tegen verergering van de ziekte en ziekenhuisopname. ‘We verwachten op basis van onze eerdere ervaringen dat die een stuk hoger is’, aldus Van Dissel. ‘We weten dat vaccins beter beschermen tegen ziekenhuisopname dan tegen infectie.’

Toch zijn ook milde, griepachtige infecties een probleem: het virus kan dan weer sneller rondgaan en mensen bereiken die nog ongevaccineerd zijn of bij wie het vaccin toch al niet goed werkte, vanwege ouderdom of hogere leeftijd. Zo kan een golf van mild zieken alsnog zorgen voor overvolle ziekenhuizen, simpelweg doordat het virus sneller rondgaat en sneller ernstig zieken afvuurt op het ziekenhuis.

4. De maatregelen: boosters en extra’s

Uit eerste laboratoriumcijfers, uit Zuid-Afrika en Duitsland, blijkt intussen nog iets: de boosterprik kan de bescherming tegen de omikronvariant behoorlijk opkrikken, tot zo’n 80 procent of meer. Vandaar dat het kabinet de boostercampagne heeft versneld. De extra prik lijkt het voornaamste dat men nog tussen de spaken van omikron kan steken.

‘Ik denk dat de oproep vooral is: booster, booster, booster’, aldus Van Dissel. ‘Die booster is nu waar het om gaat en wat zal bepalen hoeveel extra maatregelen we straks moeten nemen. Dit gaat bepalen of we later weer in de problemen komen.’

Want, zo benadrukt Van Dissel, ook mét boosters lijken extra maatregelen ‘in de rede’, als de ongunstige voortekenen uit Denemarken en het Verenigd Koninkrijk tenminste kloppen. ‘De deltavariant komen we wel overheen. Maar omikron, daar moeten we ons op voorbereiden’, aldus Van Dissel.

De komende dagen en weken hoopt het RIVM meer aan de weet te komen over de allerbelangrijkste nog openstaande vraag: in hoeverre mensen die besmet zijn met omikron ook echt in het ziekenhuis belanden. Vrijdag al denkt het OMT daarover een wat concreter advies te kunnen geven.

‘Het is nu een beetje: bereid je voor op het ergste en hoop op het beste’, zei eerder woensdagochtend ook Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. ‘Dat is in elk geval wat we nu ook doen.’