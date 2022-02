Omikronpiek lijkt bereikt, drie gunstige trends in de coronacijfers

Een medewerker van een commercieel testbedrijf voert een coronatest uit. Beeld ANP

Daling Nederlandse besmettingscijfers ingezet, ook percentage positieve testen neemt af

De omikronpiek lijkt in Nederland te zijn bereikt. De besmettingscijfers tonen een dalende lijn. Met bijna 81 duizend gemelde besmettingen per dag in de GGD-teststraten is het aantal meldingen nog torenhoog, maar het ligt 7 procent lager dan vorige week. De afname volgt op bijna 6 weken van flinke groei. Nog altijd zijn bijna 3 op de 5 coronatesten positief, een aanwijzing dat het aantal besmette personen fors hoger is dan het aantal gemelde besmettingen. Maar ook in het percentage positieve testen is een kleine kentering te zien, na een maand van stijging. De testbereidheid piekte eind januari, de GGD’s werkten toen op hun volledige capaciteit. Deze week werden dagelijks zo’n 136 duizend coronatests uitgevoerd. Gezien de gunstige coronacijfers wil het kabinet de meeste coronamaatregelen afschaffen. Dinsdag worden op een persconferentie de definitieve besluiten bekendgemaakt. De sterftecijfers vanwege covid-19 blijven stabiel laag. Het RIVM rapporteerde deze week 70 overlijdens.

Ook in de ziekenhuizen lijkt de omikronpiek bereikt

In de ziekenhuizen lijkt de piek eveneens te zijn bereikt en stabiliseert zich de toename van het aantal nieuwe coronapatiënten. Dit is een gunstig teken, aangezien ziekenhuisopnamen de betrouwbaarste indicator zijn van de ernst en het verloop van een uitbraak. Met dagelijks gemiddeld 193 nieuwe coronapatiënten is de instroom deze week even hoog als vorige week – een stabilisatie dus, na twee weken van stijging. Ondanks het hoge aantal besmettingen door omikron is het aantal opnamen relatief laag gebleven. Ruwweg een kwart van de patiënten die om andere redenen waren opgenomen bleek in het ziekenhuis toevallig besmet. Begin december, op de piek van de deltagolf in het ziekenhuis, lagen de opnamecijfers bijna tweemaal zo hoog.