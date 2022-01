Omikrongolf nog amper zichtbaar in ziekenhuiscijfers, vorige week minder 80-plussers gestorven dan verwacht

Beeld AFP

Omikrongolf nog amper zichtbaar in ziekenhuiscijfers, daling zet vooralsnog door

De besmettingscijfers lopen in Nederland razendsnel op, maar vooralsnog daalt het aantal ziekenhuisopnamen. De afname gaat wel minder snel dan eerder, maar van een stijging is zeker geen sprake. Met gemiddeld 134 dagelijkse opnamen zijn afgelopen week 8 procent minder coronapatiënten opgenomen dan de week ervoor. Een week geleden bedroeg die afname nog 18 procent.

Dat een stijging van opnamecijfers langer uitblijft dan bij eerdere uitbraken, komt waarschijnlijk door een combinatie van de minder ziekmakende omikronvariant, boostervaccinaties, de huidige lockdown en het feit dat deze besmettingsgolf tot dusver vooral jongeren treft, die over het algemeen minder ziek worden van het virus.

Mocht de toestroom van covidpatiënten toch weer gaan groeien, dan is de uitgangspositie in ziekenhuizen beter dan voor het instellen van de lockdown. Er liggen momenteel 1.360 personen vanwege covid-19 in het ziekenhuis, bijna de helft minder dan op 18 december. Inclusief patiënten in Duitsland, liggen nu 361 covidpatiënten op de ic, destijds 637.

Vorige week minder 80-plussers gestorven dan verwacht, bij jongere leeftijdsgroepen nog lichte oversterfte

Bij 80-plussers en verpleeghuisbewoners dalen de sterftecijfers snel, in deze groepen is er geen sprake meer van oversterfte. Bij personen onder de 80 is de sterfte nog wel hoger dan het Centraal Bureau voor Statistiek zou verwachten zonder coronapandemie. In de week tot 9 januari stierven 3.450 Nederlanders, 150 meer dan verwacht voor de tijd van het jaar. Vorige maand was de sterfte in Nederland nog sterk verhoogd, in december stierven ongeveer 4.300 meer mensen dan verwacht. Het RIVM registreerde in die maand 1.355 coronadoden. Maar doordat voor coronasterfte geen meldingsplicht geldt, zijn deze cijfers lager dan het werkelijk aantal overledenen aan corona.