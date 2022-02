Omikrongolf is piek voorbij, boostergraad lager in grote steden

De vaccinatielocatie op Schiphol. Ongeveer 61 procent van de Nederlandse 18-plussers is nu geboosterd. Beeld ANP

RIVM: omikronpiek ligt achter ons, BA.2 nu dominant in Nederland

De besmettingscijfers dalen en het aantal ziekenhuisopnamen stijgt nog maar nauwelijks. Nederland lijkt volgens het RIVM de omikronpiek voorbij te zijn. Uit de GGD-resultaten blijkt dat het aantal positieve testen daalt na een aantal weken van snelle stijging. Dagelijks testen zo’n 69 duizend personen positief, dat waren er vorige week bijna 85 duizend, een daling van ruim 19 procent. Dit komt niet alleen doordat het iets minder druk is in de teststraten. Een groot deel van de testen blijkt positief, maar voor het eerst sinds half december daalt dit percentage. Van de afgenomen testen was 57,6 procent positief, vorige week was dit 60,7 procent.

Wel is een nieuwe subvariant van omikron dominant. Uit steekproeven van het RIVM blijkt dat deze zogeheten BA.2 subvariant nu de meest voorkomende coronamutatie in Nederland is. Er zijn geen aanwijzingen dat BA.2 ziekmakender is dan de oorspronkelijke omikronmutatie, wel lijkt deze nieuwe subvariant zich sneller te verspreiden.

Boostervaccinatiegraad hoger in het oosten, weinig kinderen gevaccineerd

De afgelopen week haalden 122 duizend Nederlanders een extra coronaprik, een week eerder 199 duizend. Ongeveer 61 procent van de Nederlandse 18-plussers is nu geboosterd. Voor het eerst maakt het RIVM deze week de boostergraad per gemeente bekend. In het oosten van het land is meer geboosterd dan in het westen.

Daarnaast is de opkomst voor de boosterprik, net als bij de eerdere vaccins, laag in een aantal grote steden in de Randstad. In zeven gemeenten, waaronder Schiermonnikoog en het kleine Rozendaal, haalde meer dan driekwart van de volwassen bevolking de booster. Het vaccineren van kinderen van 5 tot 12 verloopt niet snel, zo’n 5 procent kreeg een eerste prik.