Omikronbesmettingen in Nederlandse en Deense ziekenhuizen zichtbaar, maar weinig ic-patiënten

De Covid-afdeling van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht Beeld Arie Kievit

Torenhoge Deense besmettingscijfers, maar minder ic-patiënten dan vorig jaar

De Deense besmettingscijfers horen op dit moment tot de hoogste wereldwijd. In de afgelopen week testten ruim een kwart miljoen van de 6 miljoen Denen positief. De dagelijkse opnamecijfers stijgen veel minder snel, maar zijn nu wel hoger dan vorig jaar. De ziekenhuisbezetting is lager dan in de vorige piek, waarschijnlijk doordat de gemiddelde omikronpatiënt korter in het ziekenhuis verblijft. Op de intensive care is het verschil nog groter: op Deense ic’s liggen ruim tweederde minder coronapatiënten dan vorig jaar. De zogeheten BA.2 sub-versie van de omikronmutatie rukt op in Denemarken, en wordt nu bij bijna de helft van de nieuwe besmettingen vastgesteld. Eerste analyses van de gezondheidsautoriteiten laten geen verschil zien in het aantal opnamen tussen BA.2 en de oorspronkelijke omikronmutatie BA.1. Of BA.2 de andere versie verdringt door hogere besmettelijkheid is nog niet duidelijk. In Nederland is BA.2 ook aangetroffen, maar de sub-versie maakt hier voor zover bekend nog minder dan 5 procent van de nieuwe besmettingen uit.

LCPS: ‘omslagpunt’ Nederlandse ziekenhuiscijfers

De laatste dagen neemt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toe. Dit is een ‘omslagpunt’ voor de ziekenhuizen volgens Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Volgens het LCPS komen er opvallend veel patiënten onder de 30 op de verpleegafdelingen terecht. De meeste nieuwe patiënten hebben geen intensieve zorg nodig, het aantal ic-opnamen daalt verder. Dagelijks worden gemiddeld 124 coronapatiënten opgenomen, van wie 10 op de ic. Op de verpleegafdelingen steeg het aantal nieuwe opnamen met 7 procent op weekbasis. Dit is de eerste keer sinds half december dat de opnamecijfers stijgen. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 1.141 coronapatiënten, van wie 262 op de ic.