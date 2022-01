Omikron vooralsnog vrij mild voor Nederland en buurlanden, maar einde groei nog niet in zicht

Zwolle komt half januari weer tot leven, nadat er deels een eind is gekomen aan de lockdown. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Zowel Nederland als België, Duitsland en Frankrijk blijven besmettingsrecords melden. In Frankrijk ligt de hoeveelheid positieve tests zelfs vijf keer zo hoog als het hoogste punt van de winter van 2020-2021, in Nederland en Duitsland drie keer. Die curves wijzen omhoog; alleen in het Verenigd Koninkrijk lijkt de piek met omikronbesmettingen al achter de rug.

Ondanks de torenhoge besmettingsgraad is de situatie in de ziekenhuizen nauwelijks te vergelijken met een jaar geleden. In Nederland daalt het aantal dagelijkse opnamen vergeleken op weekbasis nog steeds, al nam het weekgemiddelde licht toe. Het RIVM verwacht dat de toestroom de komende weken groeit.

Ook in Duitsland is nog sprake van een afname. In België stijgt de hoeveelheid nieuwe patiënten al gestaag sinds omikron de dominante variant is. Vorige week leek die groei te stagneren, waarna hij toch doorzette. Desondanks bedraagt de wekelijkse hoeveelheid opnamen maar 30 procent van het piekaantal van vorig jaar. Frankrijk komt daar met 84 procent een stuk dichter bij in de buurt; van een kentering lijkt hier geen sprake.

Het verschil met de vorige winter is vooral zichtbaar op de intensive care. Frankrijk is het enige van de bovengenoemde landen waar door omikron meer patiënten op de intensive care komen. In andere landen is de bezetting nog vooral een gevolg van de deltagolf van eind november.