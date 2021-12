Omikron rukt op in Amsterdam, mogelijk honderden besmettingen bij Formule 1-finale

Nederlandse fans op de tribune tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. 478 personen die afgelopen week positief zijn getest, hebben aan de GGD’s laten weten dat zij de afgelopen twee weken in de Verenigde Arabische Emiraten zijn geweest. Beeld ANP

Ruim eenderde van de meldingen in Amsterdam betreft omikron

De omikronvariant van het coronavirus wint snel terrein in Amsterdam. Door deze opmars is ook een einde gekomen aan de recente daling van het aantal besmettingen in de hoofdstad. In een week tijd steeg het aandeel omikron bij onderzochte besmettingen van 2 naar 35 procent, meldt het Argos-consortium, een samenwerking van GGD Amsterdam en AmsterdamUMC. Omikron is al dominant bij jongeren, maar begint zich ook te verspreiden onder de oudere leeftijdsgroepen. Van de onderzochte groep is zover bekend nog geen omikronpatiënt opgenomen in het ziekenhuis. Dit is geen indicatie dat de omikronvariant minder ziek maakt, stelt het instituut. De positief geteste personen zijn overwegend jong, en de aantallen klein. Het totaal aantal gemelde besmettingen in gemeente Amsterdam is de afgelopen week ook weer nipt toegenomen naar 504 per 100 duizend inwoners. De landelijke cijfers dalen nog met 19 procent.

Ruim 787 duizend oppepprikken vorige week

De afgelopen week zijn 787.164 boostervaccinaties en derde prikken gezet, iets meer dan het doel van 700 duizend prikken dat demissionair minister Hugo de Jonge voor de week had gesteld. Tot en met 19 december hebben zo’n 1,96 miljoen Nederlanders een extra dosis coronavaccin gekregen, van wie ongeveer 1,8 miljoen ouderen en zorgmedewerkers en bijna 128 duizend personen met een ernstige afweerstoornis. Sinds dinsdag kunnen personen die in 1964 of eerder geboren zijn online een afspraak inplannen voor een boosterprik.

Formule 1-ontknoping Abu Dhabi leidde mogelijk tot honderden besmettingen

De wereldtitel van Max Verstappen in Abu Dhabi heeft vermoedelijk ook enkele honderden besmettingen opgeleverd. 478 personen die afgelopen week positief zijn getest, hebben aan de GGD’s laten weten dat zij de afgelopen twee weken in de Verenigde Arabische Emiraten zijn geweest. In dit land vond vorige week zondag de spannende finale van de Formule 1 plaats, waar Verstappen in de laatste ronde alsnog de wereldtitel pakte. Op de tribunes keken duizenden Nederlanders naar de race. Met 478 gevallen zijn de Verenigde Arabische Emiraten het land waar de afgelopen week de meeste besmettingen aan gelieerd zijn. Of de 478 personen allemaal besmet zijn geraakt in de Verenigde Arabische Emiraten is onbekend. Iemand kan ook voor of na de reis het virus hebben opgelopen. Uit Zuid-Afrika, waar de besmettelijke omikronvariant als eerste opdook, zijn de afgelopen week mogelijk 80 besmettingen afkomstig.