Omikron nu ook in Ierland dominante variant

De spoedeisende hulp van een Londens ziekenhuis. Tweederde van de nieuwe coronabesmettingen in Engeland betreft nu de omikronvariant. Beeld Getty Images

Omikronvariant nu ook in Ierland meest voorkomende variant, Britse cijfers lopen verder op

Sinds zondag is in Ierland omikron de meest voorkomende variant van het coronavirus. Dat meldt de Ierse overheid. Inmiddels wordt 52 procent van de besmettingen veroorzaakt door de nieuwe mutatie, anderhalve week geleden was dit nog maar 1 procent. Om de omikrongolf tegen te gaan, moeten Ierse restaurants en pubs vanaf maandag om 8 uur de deuren sluiten.

Het Verenigd Koninkrijk ziet ook een snelle stijging van het aantal omikrongevallen. Inmiddels is de nieuwe mutatie bij 37.101 inwoners vastgesteld, een toename van ruim 12 duizend in een dag tijd. Omikron maakt tweederde uit van de nieuwe besmettingen in Engeland, waar de mutatie tot nog toe verreweg het meest is aangetroffen. In Engeland zijn 104 patiënten bij wie omikron is vastgesteld in het ziekenhuis opgenomen, 12 van hen zijn overleden. Zowel in Ierland als in het VK lopen de besmettingscijfers op, in Ierland nadat er juist enige daling zichtbaar was in de statistieken de afgelopen weken.

Europa meldt relatief de meeste coronabesmettingen deze week

Verreweg de meeste coronabesmettingen worden momenteel gemeld in Europa, gemiddeld 493 per 100 duizend inwoners in de afgelopen week. Nederland zit daar met 574 net boven. Besmettingscijfers van continenten zijn lastig te vergelijken bijvoorbeeld door verschillen in testbeleid. Wel valt er iets te zeggen over de trend. In Afrika en Oceanië neemt het nog lage aantal positieve testen snel toe, terwijl elders de cijfers vrij stabiel zijn. In Gambia, Kenia en Malawi verachtvoudigde het aantal meldingen deze week. De sterftecijfers tonen wereldwijd een daling van zo’n 10 procent op weekbasis. Afrika is het enige continent waar meer sterfgevallen zijn gemeld dan een week eerder, een stijging van 5 procent.