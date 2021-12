Omikron dook al in november op in Nederlandse teststraten

Demissionair premier Rutte licht op 14 december de coronamaatregelen toe. Beeld Bart Maat / ANP

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het RIVM vrijdagmiddag heeft vrijgegeven. Op vrijdag 26 november besloot de Wereldgezondheidsorganisatie de nieuwe variant uit te roepen tot ‘variant van zorg’. Maar die week moet het virus al vier keer zijn opgepikt met een GGD-wattenstaafje, blijkt bij nadere analyse.

Al eerder vond het RIVM twee omikronvirussen in GGD-monsters die op 19 en 23 november in ons land werden afgenomen. In een virussteekproef van 1.259 monsters een week later, de week van Sinterklaas, vond het RIVM nog eens drie exemplaren van het omikronvirus. Dat betekent dat de hoog besmettelijke variant begin december op een laag pitje rondging in ons land: zo’n 0,2 procent van alle virussen.

Inmiddels moeten veel meer mensen besmet zijn met de variant. Zo is in Amsterdam het aandeel omikron in steekproeven al gestegen naar 14 procent van alle onderzochte virusmonsters, maakte viroloog Menno de Jong donderdag bekend. ‘En dat allemaal ondanks de huidige maatregelen. Binnen no time is de variant dominant’, aldus De Jong bij EenVandaag.

Dominant

Volgens een eerste, nog zeer ruwe berekening van het RIVM zal de variant waarschijnlijk kort na de jaarwisseling in de meerderheid zijn in ons land. Daarop zou een ziektegolf kunnen volgen, met 600 ziekenhuisopnamen en 100 tot 125 ic-opnamen per dag, schatte Jaap van Dissel deze week op basis van Britse cijfers.

Cruciale onzekerheid daarbij is hoe ziek men precies wordt van de variant. Hoewel Zuid-Afrikaanse cijfers maar weinig ziekenhuisopnamen laten zien, kan dat vertekend zijn. Dat land heeft immers een gemiddeld jongere bevolking en zit momenteel in het zomerseizoen.

Bovendien is duidelijk dat de omikronvariant ruwweg hetzelfde ziektebeeld laat zien als alle eerdere varianten: milde, griepachtige klachten, maar ook ziekenhuisopnamen en sterfgevallen, zo zei WHO-wetenschapper Maria Van Kerkhove gisteren in een toelichting op de situatie.

Saillant detail is dat de omikronvariant achteraf gezien al volop rondging toen de GGD drie weken geleden nog probeerde net aangekomen reizigers uit Zuid-Afrika te isoleren, tijdens een chaotische nacht. Afgelopen weken kwamen in ons land nog eens zo’n honderd met de variant besmette mensen aan het licht, van wie de meeste reizigers.