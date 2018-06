Omgekomen wrakduikers raakten waarschijnlijk de weg kwijt door slecht zicht en gebrek aan gidslijn

Het dodelijke duikersongeluk in het Grevelingenmeer, dat op 26 mei twee duikers het leven kostte, is waarschijnlijk veroorzaakt door oriëntatieverlies. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt na onderzoek naar het ongeval bij het Zeeuwse Scharendijke. De twee mannen verdwaalden toen ze door het scheepswrak ‘Le Serpent’ zwommen, denkt de politie.

Marineduikers troffen maandag 28 mei na een zoektocht het lichaam van de tweede duiker aan in het scheepswrak ‘Le Serpent’. Foto ANP

‘De duikers zwommen vermoedelijk achter elkaar door het scheepswrak. Bij aankomst in het achterste gedeelte van het wrak raakten de duikers de weg kwijt’, meldt de politie. ‘Dit oriëntatieverlies was mogelijk te wijten aan het slechte onderwaterzicht en het opgewoelde sediment in het wrak. De politie heeft geen technische gebreken geconstateerd aan de duikapparatuur.’

Een gidslijn had de gedesoriënteerde duikers kunnen helpen, maar die ontbrak, aldus de politie. Duikers kunnen een gidslijn, een haspel met tientallen meters touw erop, bijvoorbeeld vastmaken aan de reling van het wrak, waarna ze het touw afdraaien als ze het wrak inzwemmen. ‘Op het moment dat een duiker dan gedesoriënteerd raakt, of niets meer kan zien door opgewoeld sediment, volgt de duiker zijn gidslijn terug naar het begin. Op deze manier is er altijd een verbinding naar buiten.’

Tot nu toe was het een raadsel wat de twee duikers was overkomen. Aan een gebrek aan ervaring lag het fatale ongeval in elk geval niet: beide mannen waren volgens de politie geoefende duikers, opgeleid tot duikinstructeur en wrakduiker. De twee mannen waren zaterdag 26 mei gaan duiken naar het nabij Scharendijke gelegen scheepswrak ‘Le Serpent’, dat in 2011 speciaal werd afgezonken voor sportduikers. Alleen ervaren duikers mogen het wrak betreden, omdat er destijds bij de afzink te veel lucht in het water zat, waardoor het wrak dieper kwam te liggen dan beoogd.

Toen de twee mannen zaterdagavond nog steeds niet terug waren, sloeg de uitbater van de duikschool alarm. Op zondag vond het Landelijk Team Onderwaterzoekingen het stoffelijk overschot van een van de duikers, op maandag volgde het tweede.