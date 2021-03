Omgekeerde wereld in Engeland: nu is het Labour die een kolenmijn tegen wil houden en zijn de Conservatieven vóór

De Britse premier Boris Johnson. Beeld Reuters

De moderne kolenmijn, die wat vormgeving betreft niet zou misstaan in Teletubbieland, moet komen nabij Whitehaven, een plaats die is ingeklemd tussen de Lake District en de Ierse Zee. De kolen die de mijn, de Woodhouse Colliery, uit het zeebed moet halen, zijn bedoeld voor de staalindustrie. Vier jaar geleden heeft het door de Conservatieven geleide provinciebestuur zijn steun gegeven aan de bouw ervan.

Vanaf het eerste moment waren er bezwaren van Labour en klimaatactivisten. Ook de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry ziet niets in de plannen. De mijn zou jaarlijks 8,4 miljard kilo koolstof produceren, evenveel als een miljoen huishoudens. Bovendien lijkt de aanleg in te gaan tegen de ambitieuze plannen van Johnsons regering om van het Verenigd Koninkrijk een klimaatneutraal land te maken.

Workington Man

Maar er zit ook een sociaal-politieke kant aan de zaak. Sinds de verkiezingen van 2019 heeft de Conservatieve Partij veel afgevaardigden in het noorden van Engeland, onder meer in dit deel van Cumbria. Whitehaven ligt een paar kilometer van Workington, het oord van de zogeheten Workington Man. Dit archetype staat voor een arbeider die zijn hele leven Labour heeft gestemd maar nu Conservatief is.

Om het noorden, inclusief zijn afgevaardigden, tevreden te houden moet Johnson investeren in dat vergeten deel van Engeland. Een kolenmijn die werk biedt aan vijfhonderd mijnwerkers is goede reclame voor de Conservatieve Partij als de nieuwe arbeiderspartij. Uit kiezersonderzoeken is gebleken dat Labour steeds meer een partij voor de grootstedelijke middenklasse aan het worden is.

Voorstanders van de mijn erkennen dat er milieuschade is, maar wijzen erop dat het importeren van kolen uit Australië en de Verenigde Staten nog schadelijker is. Voor Johnson is het probleem dat hij later dit jaar honderd kilometer verderop in Glasgow een grote klimaatconferentie voorzit. Het is moeilijk om China en andere landen te vragen om de CO2-uitstoot te verminderen als je zelf op het punt staat een kolenmijn te openen.

Lange tijd heeft de Britse regering dit slim proberen te spelen door het als een regionale kwestie te bestempelen - eentje waarover het kabinet geen zeggenschap heeft. Onder druk heeft Downing Street, tot tevredenheid van Labour, nu toch besloten om de voor- en nadelen te onderzoeken van de eerste nieuwe mijn in dertig jaar. De Conservatieve afgevaardigden in Noord-Engeland hebben razend gereageerd.