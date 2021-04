Omdat de NS drukte verwacht, gaan de treinen weer volgens de normale dienstregeling rijden

Station Den Haag Centraal. Op dit moment rijden negen op de tien treinen die normaal zouden rijden. De NS gaat nu opschalen. Beeld ANP

Op dit moment rijden negen op de tien treinen die normaal zouden rijden. Omdat volgende week de terrassen, winkels, hogescholen en universiteiten weer openen, verwacht de NS op te moeten schalen. Dat doet het bedrijf stap voor stap. Enerzijds omdat het bedrijf tijd nodig heeft om extra treinen op het spoor te krijgen. Anderzijds omdat het kabinet zelf ook stapsgewijs versoepelt, en de treinen dus naar verwachting steeds een beetje drukker worden.

In de eerste ronde, vanaf 3 mei, wordt een extra sprinter tussen Utrecht en Amsterdam en een extra intercity tussen Utrecht en Rotterdam ingezet. Vanaf 24 mei zijn de trajecten Utrecht-Den Haag en Utrecht-Amersfoort aan de beurt. Vanaf 14 juni zullen bijna alle treinen weer rijden.

De NS verwacht dat de reizigersaantallen in de komende weken zullen toenemen. Die ontwikkeling is nu al bezig. Waar de treinen begin maart nog 30 procent gevuld waren, is dat aantal nu toegenomen tot 35 procent. ‘Waar nodig en waar dat kan’ maakt de NS de boemels en intercity’s langer, laat het vervoersbedrijf weten.

Toch kan daarmee niet gegarandeerd worden dat reizigers altijd voldoende afstand tot medepassagiers kunnen houden. Vaker zullen de tweezitsbanken van de treinen werkelijk door twee mensen bezet moeten worden. ‘We snappen dat het wennen is’, schrijft het bedrijf. Maar de NS wijst op het ov-protocol, dat vorig jaar door het kabinet is opgesteld. Daarin besliste de regering dat naast elkaar zitten in het openbaar vervoer soms onvermijdelijk is, en dus toegestaan.