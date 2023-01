Ombudsman NPO ontvangt klachten over Op1-uitspraken ‘Israël apartheidsregime’

Natasja Gibbs, tv- en radiopresentator. Beeld ANP / ANP

In twee recente uitspraken heeft de ombudsman, Margo Smit, geoordeeld dat de omroep Ongehoord Nederland (ON) zich niet aan die journalistieke code had gehouden. De omroep zou herhaaldelijk aantoonbaar onjuiste informatie verspreiden. Het bestuur van de NPO legde ON daarvoor tweemaal een boete op. In navolging daarvan lijken praatprogramma’s van andere omroepen nu ook onder een vergrootglas te komen liggen.

Het initiatief voor de klachten over Op1 komt van opiniemaker Jan Dijkgraaf, die vindt dat Gibbs haar eigen mening presenteerde als feit, en dat ze de beschuldiging aan het adres van Israël niet voldoende heeft gecheckt. In zijn klacht roept hij Smit op om tegenover Op1 en omroep BNNVara ‘dezelfde daadkracht’ te tonen als tegenover Ongehoord Nederland.

De ombudsman zal de klachten tegen Gibbs eerst aan omroep BNNVara voorleggen, die de tijd krijgt om te reageren. Indien ombudsman Smit uiteindelijk concludeert dat Gibbs inderdaad de Journalistieke Code heeft geschonden, is het aan het bestuur van de publieke omroep om een besluit te nemen over een eventuele sanctie.

‘Apartheidsregime’

Gibbs deed haar uitspraak in een gesprek met ChristenUnie-fractieleider Gert-Jan Segers naar aanleiding van zijn oproep aan het kabinet om hardere sancties in te stellen tegen het Iraanse regime. Ze vroeg hem of het niet ook nodig was om actie te ondernemen tegen ‘het apartheidsregime van Israël’. Segers ontkende dat er in Israël sprake is van apartheid.

De constatering van Gibbs is echter geen nieuwe. In navolging van Israëlische mensenrechtenorganisaties hebben ook Human Rights Watch en Amnesty International hem geuit. Zij wijzen op de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de controle die Israël uitoefent op Palestijnen daar en in de Gazastrook. Er is volgens die organisaties sprake van systematische discriminatie tegenover Palestijnen, ten faveure van Joden. Ook in Israël zelf stellen zij dat sommige wetten direct of indirect de rechten van Arabische Israëliërs inperken en Joodse Israëliërs bevoordelen. Israël ontkent de aantijgingen.

Ook Michael Lynk, een speciaal rapporteur van de Verenigde Naties, stelde vorig jaar vast dat er in Israël sprake is van apartheid. ‘De verschillen in levensomstandigheden en burgerrechten zijn groot, diep discriminatoir en in stand gehouden door systematische en geïnstitutionaliseerde onderdrukking’, schreef hij.