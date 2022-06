Ombudsman NPO: Ongehoord Nederland verspreidt onjuiste informatie

Arlette Adriani en Ahmed Aarad presenteren twee keer per week Ongehoord Nieuws op NPO1.

De NPO-Ombudsman deed onderzoek naar de uitzendingen van de nieuwe omroep naar aanleiding van meer dan honderd binnengekomen klachten. ON zendt vanaf half februari twee keer per week het programma Ongehoord Nieuws uit. Uit het onderzoek blijkt dat daarin de journalistieke code van de NPO op diverse punten is geschonden.

Dat is onder meer gebeurd op het punt van betrouwbaarheid, waardoor de omroep bijdraagt aan de verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie, aldus het onderzoek. Ook wordt onjuiste informatie niet gecorrigeerd en worden meningen niet voldoende gescheiden van feitelijke informatie.

‘Journalistieke programma’s bij de publieke omroepen zijn geen open podium en de presentator is geen doorgeefluik’, stelt NPO-Ombudsman Margo Smit. ‘Dat is bij omroep ON nu met regelmaat wel zo.’

De NPO-directie spreekt in een reactie op de bevindingen van de Ombudsman over ‘duidelijke conclusies’ die ‘echt zorgen baren’. De publieke omroep beraadt zich op maatregelen en maakt volgende week duidelijk of het overgaat tot een waarschuwing of een geldboete.

ON zegt zelf ‘andere zijde van de nieuwsbol’ te presenteren

Arnold Karskens, de voorzitter van Ongehoord Nederland, zegt in een verklaring het onderzoek van de Ombudsman serieus te nemen. ‘Wel begrijpen we dat het voor sommigen even wennen is dat er met onze intrede andere meningen en feitelijke interpretaties te zien en horen zijn in het publieke bestel. Wij tonen en interpreteren immers de andere zijde van de nieuwsbol.’

Het onderzoek van de NPO-Ombudsman werd begin maart aangekondigd, toen hevige kritiek losbarstte op de uitzendingen van Ongehoord Nederland die desinformatie zouden verspreiden. In totaal dienden 136 mensen een klacht in bij de Ombudsman over programma's van ON. De meerderheid van de klachten betrof de actualiteitenrubriek Ongehoord Nieuws, een ander deel ging over de podcast Ongehoord Nieuwscafé. Met name in Ongehoord Nieuws zou volgens de klagers sprake zijn van ‘onjuiste informatie’, ‘gebrek aan onpartijdigheid’, ‘gebrek aan onafhankelijkheid’ en ‘racisme’.

‘Niet eerder kreeg ik in korte tijd zoveel verzoeken om onderzoek naar twee specifieke programma’s van één omroep’, schrijft de Ombudsman in het 49 pagina's tellende onderzoeksrapport. Daarin worden de klachten over ON getoetst aan de journalistieke code van de NPO die stelt dat journalistieke programma’s betrouwbaar, nauwkeurig en zorgvuldig, onafhankelijk, onpartijdig en onbevooroordeeld, en evenwichtig moeten zijn.

Filip de Winter mocht in Ongehoord Nieuws uitweiden over ‘omvolking’

In het rapport licht de Ombudsman een paar voorvallen uit waarbij ON kritiekloos onjuiste informatie zou hebben verspreid. Zo kon afgelopen mei de Belgische politicus Filip de Winter in Ongehoord Nieuws zonder tegenwerping uitweiden over ‘omvolking’: de complottheorie dat overheden immigratie inzetten om de witte, autochtone bevolking in Europa te vervangen.

Volgens de Ombudsman had deze theorie ‘minimaal op bewijs bevraagd’ moeten worden. Nu kon De Winter in de uitzending ‘ongeclausuleerd een niet onderbouwd betoog’ houden.

Ahmed Aarad, presentator van Ongehoord Nieuws, krijgt een tik op de vingers. In een gesprek begin april over stikstof beweerde hij dat de boeren aangepakt worden ‘die in feite het minst uitstoten’.

Deze bewering klopt niet, aldus de Ombudsman, en dat had de presentator kunnen weten als hij zich had gebaseerd op de ‘voldoende onafhankelijke informatie’ die over stikstofuitstoot voorhanden is. ‘Nu deel je als journalist willens en wetens aantoonbaar onjuiste informatie, óf je hebt je werk niet gedaan.’

De Ombudsman richt zich ook op andere omroepen. ‘Ik kan niet één geval, bij één bepaalde omroep veroordelen als het publiek dezelfde dingen signaleert bij andere programma’s, ook al gebeurt het daar dan minder frequent of systematisch.’

In een reportage over asielzoekers zou sprake zijn van racisme

Niet alle klachten vond de Ombudsman gegrond. Zo boog zij zich over een reportage van Ongehoord Nieuws over asielzoekers van afgelopen februari waarin sprake zou zijn van racisme. In deze reportage vraagt een verslaggever aan twee vrouwen met een hoofddoek om waar ze hun fiets vandaan halen.

Hoewel de Ombudsman het fragment als ‘respectloos’ bestempelt, betwist zij of het fragment naar ‘de letter van de definitie racistisch of discriminerend’ is. Daarnaast zegt journalistieke code volgens de Ombudsman niets specifiek over racisme of discriminatie. De Ombudsman vraagt zich af of hierover niet alsnog een specifieke passage aan de code zou moeten worden toegevoegd. ‘Als we dan toch zouden sleutelen aan de code kies ik voor een passage in de code over het in journalistieke producties respectvol bejegenen van iedereen.’