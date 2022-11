Ombudsman NPO: ‘Ongehoord Nederland schendt journalistieke code opnieuw’

Arlette Adriani en Ahmed Aarad zijn de presentatoren van ‘Ongehoord Nieuws’. Beeld Ongehoord Nederland

Volgens de Ombudsman verspreidt Ongehoord Nederland (ON) aantoonbaar onjuiste informatie. Om die reden tikte Smit de omroep in juni ook al op de vingers. Als gevolg daarvan legde de NPO ON toen een geldboete op – een unicum in de Nederlandse televisiegeschiedenis.

In oktober maakte de NPO bekend een tweede sanctie te willen opleggen, ditmaal omdat ON niet bereid zou zijn om binnen het bestel samen te werken. De NPO heeft inmiddels een weerwoord van Ongehoord Nederland ontvangen en maakt binnenkort bekend of de sanctie wordt doorgezet. Als dat gebeurt, zou dat het einde van de jonge en controversiële omroep kunnen betekenen. Na twee sancties kan de NPO bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een verzoek indienen om de vergunning van de omroep in te trekken.

Racisme en discriminatie

Dit nieuwe rapport, dat geen rol speelt bij die eventuele tweede sanctie , telt 92 pagina’s en vraagt om ‘een zorgvuldige bestudering’, aldus een woordvoerder van de NPO. ‘In zijn algemeenheid geldt dat wij het naleven van de journalistieke code van de NPO van groot belang vinden, met het oog op kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare journalistiek binnen de publieke omroep.’

De Ombudsman startte het onderzoek, nadat zij ruim zeventienhonderd klachten had ontvangen over racistisch en discriminerend beeld- en taalgebruik in een uitzending van Ongehoord Nieuws van 15 september, een tv-programma dat tweemaal per week op NPO 1 wordt uitgezonden. Daarin werd een compilatie getoond van filmpjes waarin zwarte mensen witte mensen in elkaar slaan. ‘De minder belichte zijde van racisme’, aldus presentator Arlette Adriani.

Marieke Kuypers, journalist van het tv-programma Pointer, onderzocht de beelden en concludeerde dat er in geen enkel geval bewijs was voor ‘anti-wit’-racisme. De Ombudsman stelt nu ook dat hier de journalistieke code van de NPO, waarin onder meer staat dat uitzendingen feitelijk en fair moeten zijn, is geschonden. Veel klagers vonden het item van Ongehoord Nieuws racistisch of discriminerend. Daar spreekt de Ombudsman zich niet over uit, omdat de journalistieke code daar geen ‘normatief kader’ voor geeft.

Correctiepagina

Ook over andere uitzendingen van Ongehoord Nieuws kreeg de Ombudsman klachten. In totaal bekeek zij 23 afleveringen van het programma. ‘Rond bepaalde thema’s komt herhaaldelijk onjuiste informatie voor’, schrijft zij. Dergelijke thema’s zijn onder meer stikstofproblematiek, coronamaatregelen en vaccinaties, asielzoekers, gender, de macht van de EU en de intenties van de Nederlandse overheid.

‘In journalistieke programma’s van ON wordt ruimte gegeven aan aantoonbaar onjuiste informatie’, schrijft Ombudsman Smit. ‘Meestal passief, wanneer een presentator op aantoonbaar onjuiste beweringen geuit door gasten niet doorvraagt, soms actief in eigen teksten van presentatoren.’ ON is door Smit om een toelichting gevraagd. De omroep stelde hierop dat er lessen zijn geleerd, dat er een factchecker is aangesteld en dat er een correctiepagina is aangemaakt.

Op de eigen website schrijft het bestuur van ON dat het rapport van Smit ‘in veel gevallen eenzijdig, niet aantoonbaar en subjectief’ is. De Ombudsman zou eraan voorbijgaan dat er over thema’s als stikstof- en coronabeleid, ‘massa-immigratie’ en ‘groeiende invloed van globalistische organisaties’ door grote groepen Nederlanders anders wordt gedacht dan hoe er bij andere omroepen over wordt gedacht.