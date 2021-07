Ombudsman NPO: geen fouten gemaakt bij Kaag-docu, maar meer duidelijkheid is gewenst

Sigrid Kaag en haar assistent in de auto. Het campagneteam van D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken vreesden een mediastorm omdat Kaag haar gordel niet om had. Beeld VPRO

De documentaire Sigrid Kaag: Van Beiroet tot Binnenhof raakte begin deze maand in opspraak door documenten die GeenStijl op zijn website plaatste. De documenten, die door een beroep op de wob (wet openbaarheid bestuur) waren verkregen, gaven een inkijkje in de communicatie tussen de documentairemakers enerzijds en het ministerie van Buitenlandse Zaken en D66 anderzijds.

Daaruit bleek dat D66 had gevraagd een aantal zaken te veranderen aan de documentaire, bijvoorbeeld het fotoshoppen van een ontbrekende autogordel. Dat weigerden de makers, maar ze deden een aantal andere gewenste aanpassingen. Minister van Media Arie Slob ontkende eerder nog dat D66 invloed had op de documentaire.

De schijn tegen

De ombudsman heeft de verschillende kritiekpunten getoetst aan de Journalistieke Code van de NPO, schrijft ze in haar verslag. Daarbij merkt ze op dat voorinzage niet ongebruikelijk is in de journalistiek. Het oorspronkelijke plan van de makers is ‘niet wezenlijk gewijzigd tijdens de productie’. Bovendien hebben de doorgevoerde wijzigingen de essentie van de documentaire niet veranderd: ‘De kijkers kregen niet ná de voorinzage en discussie met ministerie en partij ineens een andere documentaire te zien’.

Wel hebben de makers te lang ‘het idee laten bestaan dat aan shots of inhoud nog gesleuteld kon worden, waardoor het beeld kon ontstaan dat minister Kaag, het ministerie en de partij de ruimte hebben gekregen’. Hierdoor liepen de makers risico de schijn tegen te krijgen.

De ombudsman pleit voor meer transparantie over journalistieke afspraken, waarvoor bijvoorbeeld de Journalistieke Code aangescherpt kan worden. ‘Openheid hierover geven is steeds meer noodzakelijk omdat ook de journalistiek wat betreft onpartijdigheid en engagement steeds meer de maat genomen wordt.’ De VPRO voelt zich gesterkt in het oordeel van de ombudsman, schrijft de omroep in een reactie.