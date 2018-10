Ombudsman: Inburgering geeft nieuwkomers een valse start in Nederland

Inburgeraars maken in Nederland een valse start, omdat de overheid het asielzoekers en andere nieuwkomers onnodig moeilijk maakt om mee te doen in de samenleving. Dit zegt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in het woensdag gepubliceerd rapport ‘Een valse start’ over inburgering.

Minister Koolmees (D66, sociale zaken) kondigde deze zomer al aan dat het huidige inburgeringsstelsel op de schop gaat omdat het ‘te ingewikkeld en niet effectief’ is. De nieuwkomer moet nu zijn eigen inburgering met taallessen regelen en er geld voor lenen, en als hij niet op tijd voor het examen slaagt, krijgt hij een boete. In het nieuwe stelsel vanaf 2020 nemen gemeenten de inburgeraar het regelwerk uit handen en ook het leningenstelsel vervalt.

De ombudsman vindt het de aangekondigde hervorming een goede zaak. ‘Maar tot 2020 vallen nog 84 duizend inburgeraars onder de oude wet’, zegt Van Zutphen. ‘Zij moeten leningen afsluiten, zelf informatie zoeken op websites, een passende school zoeken en riskeren boetes.’ De ombudsman vindt dat de overheid ook deze grote groep per direct inburgering op maat moet bieden.

Mohannad en Layla doen inburgeringsexamen. In het examenlokaal in Maarssen moeten ze zich legitimeren. Foto Marcel van den Bergh

Een op de zeven inburgeraars kreeg boete

Het rapport beschrijft hoe het inburgeringsbeleid de laatste jaren de nieuwkomers steeds minder faciliteerde hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij. In het nieuwe systeem per 2013 werden er steeds meer eisen aan de inburgeraar gesteld en kwam de verantwoordelijkheid eenzijdig bij de nieuwkomer te liggen, stelt de ombudsman. Een op de zeven inburgeraars sinds 2013 heeft een boete opgelegd gekregen, bijvoorbeeld wegens het niet tijdig halen van het examen. Hierdoor komen veel inburgeraars meteen in de schulden.

Het repressieve beleid heeft juist niet geleid tot een snellere start, concludeert de ombudsman. ‘Juist de mensen die niet aan de eisen kunnen voldoen, zijn getroffen.’ Als voorbeeld noemt het rapport oudere analfabete nieuwkomers die het niet lukt de taal te leren.

Schrijnende gevallen

De ombudsman ontving 145 klachten van inburgeraars. Veelal zijn het schrijnende verhalen over hoe een individu dat onbekend is met de Nederlandse maatschappij de weg kwijt raakt in het woud van Nederlandse regelgeving. Een kankerpatiënte kreeg ondanks een doktersverklaring over de chemokuren die zij onderging pas vrijstelling van een examen toen de ombudsman zich er mee ging bemoeien.

Probleem is dat nieuwkomers de brieven van instanties niet kunnen lezen. Een asielzoeker raakte dakloos door fouten in gemeentelijke administratiesystemen. Een Syrisch gezin raakte in de schulden omdat ze de regels van de uitkeringsinstantie niet snapten. Van bijvoorbeeld zorgtoeslag hebben nieuwkomers geen notie. Wat meespeelt, valt de ombudsman op, is dat asielzoekers uit bijvoorbeeld Eritrea zo’n ingebakken angst hebben voor de overheid dat ze niet durven te klagen.

Layla tijdens haar inburgeringsexamen in Maarssen. Foto Marcel van den Bergh

Duurzame investering

De ombudsman pleit voor meer maatwerk; dat er meer rekening wordt gehouden met de individuele situatie van de nieuwkomer. Wat daarin tegenwerkt is dat de overheid star is, met het principe dat iedereen gelijk moet worden behandeld, merkt Van Zutphen op. ‘Het perspectief van de inburgeraar is ondergesneeuwd. De overheid zou inburgering niet moeten zien als een gunst, maar als een duurzame investering.’

Minister Koolmees presenteerde in juli een nieuw inburgeringsstelsel, omdat het oude volgens hem aan herziening toe is. Gemeenten gaan bij aankomst een individueel stappenplan voor de immigrant opstellen. Door de inburgeraar het regelwerk uit handen te nemen, kan deze zich volledig richten op het leren van het Nederlands en andere vereisten om snel te integreren. De gemeenten zoeken de taalcursussen uit.

Meer verplichting

Koolmees schroeft het vereiste taalniveau op naar een hoger niveau dat meer uitzicht biedt op een baan. Inburgeraars die dit niet halen, bijvoorbeeld omdat zij analfabeet zijn, volgen verplicht een alternatief traject. Daarin wordt hun geleerd hoe zij basale zaken in het Nederlands kunnen regelen. Wie weigert de taal leren, krijgt een lagere uitkering.

Verder zit er ook meer verplichting in het nieuwe stelsel. Koolmees vindt dat nieuwkomers te lang in de bijstand zitten. In het nieuwe systeem riskeren onwelwillende nieuwkomers straks sneller financiële straffen. Zij zetten ook hun kandidatuur voor een vaste verblijfsvergunning of naturalisatie tot Nederlander op het spel.