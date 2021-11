Ombouw van kantoren naar woningen hapert

Het voormalige hoofdkantoor van ING in Amsterdam, vanwege zijn organische architectuur ook wel bekend als het Zandkasteel, wordt omgebouwd tot een complex met vijfhonderd appartementen. Het gebouw heeft de status van gemeentelijk monument. Foto Berlinda van Dam / HH / ANP. Beeld ANP / Berlinda van Dam

Volgens het CBS komt die daling niet alleen doordat er minder panden zijn verbouwd, maar ook doordat omgebouwde panden gemiddeld minder woningen opleverden. In 2019 leverden woningtransformaties gemiddeld 4,7 woningen op per pand; in 2020 zijn dat er 4,1.

De afname is een tegenslag voor het ministerie, dat jaarlijks juist méér woningen wil bouwen. Naast nieuwbouw is het ombouwen van bedrijfspanden een belangrijke bron van extra woningen. In 2020 bleef die bijdrage beperkt tot 11 procent van de bijna zeventigduizend huizen die aan de woningvoorraad zijn toegevoegd.

De ombouwoperaties leveren vooral kleine woningen op: ruim 40 procent van de nieuwe woningen die vorig jaar op die manier zijn gerealiseerd, had een oppervlakte van gemiddeld minder dan 50 vierkante meter. Ze zijn meestal in gebruik genomen door jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Gezinswoningen uit ombouw hadden vorig jaar een gemiddelde oppervlakte van 80 vierkante meter, fors minder dan het landelijk gemiddelde van zo’n 119 vierkante meter.

Kantoren

Nog steeds zijn het meestal oude kantoren die worden omgebouwd tot woningen, maar hun aandeel slinkt. In 2020 was 35 procent van alle transformatiepanden voorheen kantoor. Een jaar eerder was dat 46 procent. Ook werden per kantoorpand gemiddeld minder woningen opgeleverd (acht in plaats van twaalf). In panden die eerder een maatschappelijke functie hadden, zoals ziekenhuizen, scholen of sportaccommodaties werden per gebouw juist meer woningen gerealiseerd dan voorheen.

Bij de meeste transformaties wordt slechts een deel van het pand omgebouwd tot woningen. In veel gevallen heeft een deel van het gebouw al een woonfunctie. Daarbij gaat het volgens het CBS bijvoorbeeld om woonboerderijen waarvan de aangebouwde stal tot woonruimte wordt verbouwd, of flatgebouwen waarvan de garages of winkels op de begane grond worden verbouwd tot woonruimte. Bij slechts eenderde van alle transformatiepanden werd in 2020 (bijna) het gehele gebouw omgezet in woningen.

Het aantal transformaties in Rotterdam en Amsterdam nam sterk af. In Rotterdam werden in 2019 nog zo’n 1.900 woningen gebouwd in oude bedrijfsgebouwen, een jaar later waren dat er ruim 500. In Amsterdam daalde het aantal in dezelfde periode van 1.300 naar minder dan 500. Ook in Den Haag werd minder omgebouwd, maar de stad is met 750 stuks nu wel de gemeente met de meeste woningen uit getransformeerde bedrijfsgebouwen.

Nieuwegein en Maastricht beleefden vorig jaar juist een piek in het herinrichten van oude bedrijfsgebouwen. In Nieuwegein kwamen bijna 560 woningen voort uit transformaties: 89 procent van het totaal aantal nieuwe woningen in dat jaar. In Maastricht leverde ombouw 685 woningen op: bijna de helft van de nieuw opgeleverde woningen.

Van de ruim tienduizend woningtransformaties in 2020 is meer dan een kwart gerealiseerd in de provincie Zuid-Holland. De provincie Utrecht is een goede tweede, het aandeel van deze provincie in het aantal woningtransformaties is toegenomen van 7 procent in 2019 naar 17 procent in 2020.