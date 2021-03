‘Oma’ Obama, link tussen Kenia en Amerika, op 99-jarige leeftijd overleden

2006, Barack Obama met zijn 'oma' Sarah in Kenia. Beeld AP

Sarah Obama werd in Kenia gezien als vertegenwoordiger van een ‘speciale band’ tussen dit Afrikaanse land en de machtigste natie ter wereld. Ze was strikt genomen geen bloedverwante, maar als tweede vrouw van Barack Obama’s opa droeg ze wel de zorg voor de opvoeding van de vader van de Amerikaanse leider.

Volgens haar familie is ‘Mama Sarah’ overleden in een ziekenhuis in de stad Kisumu, in het westen van Kenia, waar inwoners nog altijd trots zijn op hun ‘connectie’ met de 44e president van de VS. Sarah Obama, die al een tijd ziek was, is volgens Keniaanse media 99 jaar geworden.

Sarah Obama voedde in Kenia Barack Obama senior op, de vader van de latere Amerikaanse president. Obama senior trouwde in 1961 met de Amerikaanse Ann Dunham, op Hawaii, waar in datzelfde jaar Obama junior ter wereld kwam. Obama senior, een econoom, was niet betrokken bij de opvoeding van zijn zoon: in 1964 scheidde Dunham van hem, en in 1982 kwam hij om het leven bij een auto-ongeluk.

School

Sarah Obama leefde in het dorpje Kogelo, waar onder meer een school is vernoemd naar de beroemdste van alle Obama’s. Het gebied wordt bevolkt door een etnische groep met de naam Luo’s. Hun politieke vertegenwoordigers grijpen in Kenia steevast net naast het presidentschap, maar in 2008 meenden ze dat ze mooi wel een president van Amerika hadden voortgebracht.

Als president bracht Obama geen bezoek aan Kogelo, hoewel hij in 2015 wel in Kenia was voor een staatsbezoek. In 2018, toen hij inmiddels ex-president was, ging Obama alsnog langs bij ‘Mama Sarah’.